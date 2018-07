Ceny ropy zaznamenali pokles, cena Brentu sa pohybuje pod 73 USD/barel

Tlak na pokles cien čiastočne zmiernili informácie, že počet aktívnych ropných vrtov v USA v týždni do 20. júla klesol. Znížil sa o päť na 858 vrtov.

Tokio 23. júla (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v pondelok pokles, k čomu prispeli najmä vyhlásenia predstaviteľov krajín G20, že riziká pre rast svetovej ekonomiky sa v dôsledku obchodného a geopolitického napätia zvýšili. Pokles bol však minimálny, keďže na druhej strane ceny ropy ovplyvnili informácie, že počet aktívnych ropných vrtov v USA za minulý týždeň klesol. To signalizuje zmiernenie ťažby v nasledujúcom období.



Ministri financií a šéfovia centrálnych bánk krajín skupiny G20 sa cez víkend zišli v Buenos Aires. Na záver stretnutia vyzvali na intenzívnejší dialóg s cieľom zabrániť tomu, aby napätie v medzinárodnom obchode a geopolitické napätie poškodili rast svetovej ekonomiky. Rozhovory sa uskutočnili v období, keď sa americký prezident Donald Trump začal vyhrážať novými clami voči Číne, a to na celý jej ročný vývoz do USA. V prípade naplnenia hrozieb by to znamenalo uvalenie dovozných ciel na produkty v hodnote okolo 500 miliárd USD (428,45 miliardy eur).



Tlak na pokles cien čiastočne zmiernili informácie, že počet aktívnych ropných vrtov v USA v týždni do 20. júla klesol. Znížil sa o päť na 858 vrtov, čo predstavuje najvýraznejšie týždenné zníženie počtu aktívnych vrtov od marca. Počet aktívnych ropných vrtov v USA naznačuje, ako sa bude vyvíjať produkcia v nasledujúcom období.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri klesla do 7.37 h SELČ o 11 centov na 72,96 USD za barel (159 litrov). Mierny pokles zaznamenala aj cena americkej ľahkej ropy WTI. Dosiahla 68,13 USD/barel, čo oproti predchádzajúcej uzávierke predstavuje pokles o 13 centov.



(1 EUR = 1,1670 USD)