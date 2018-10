Ceny stavebných prác v septembri medzimesačne vzrástli o 0,6 %

Ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve v septembri 2018 oproti augustu vzrástli o 0,7 %. V porovnaní so septembrom 2017 vzrástli o 4,7 %.

Bratislava 26. októbra (TASR) - Ceny stavebných prác v septembri 2018 oproti augustu 2018 vzrástli o 0,6 %. V porovnaní so septembrom 2017 sa zvýšili o 3,5 %. V priemere od začiatku roka ceny stavebných prác medziročne vzrástli o 3,3 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve v septembri 2018 oproti augustu vzrástli o 0,7 %. V porovnaní so septembrom 2017 vzrástli o 4,7 %. V priemere od začiatku roka ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve medziročne vzrástli o 4,5 %.



Ceny agrokomodít boli v septembri 2018 medziročne vyššie o 2,3 %

Ceny poľnohospodárskych výrobkov boli v septembri medziročne vyššie o 2,3 %. Zvýšili sa ceny živočíšnych výrobkov o 3,2 % a rastlinných výrobkov o 1,8 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Zo živočíšnych výrobkov sa zvýšili ceny surového kravského mlieka o 2,4 %, konzumných slepačích vajec o 3,9 %, hovädzieho dobytka vrátane teliat o 1,1 %, živých rýb o 6 %, jatočných jahniat a oviec o 4,3 %, jatočnej hydiny o 5,8 % a surovej ovčej vlny v pote o 2,6 %. Znížili sa ceny jatočných ošípaných o 6,8 %.



Z rastlinných výrobkov vzrástli ceny obilnín o 6,1 %, strukovín o 19,8 %, zemiakov o 12,6 % a ovocia a zeleniny o 1,8 %. Klesli ceny olejnatých plodov a semien o 7,2 %.



Od začiatku roka vzrástli ceny poľnohospodárskych výrobkov v priemere o 2,8 % vplyvom vyšších cien živočíšnych výrobkov o 3,8 % a rastlinných výrobkov o 1,7 %.



Ceny priemyselných výrobcov v septembri medzimesačne vzrástli o 0,4 %

Ceny priemyselných výrobcov pre tuzemsko v septembri oproti augustu vzrástli o 0,4 %. Vzrástli ceny ťažby a dobývania o 1,1 %, priemyselnej výroby o 0,5 %, dodávky elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 0,4 %. Klesli ceny dodávky vody, čistenia odpadových vôd, odpadov a ozdravovacích služieb o 0,3 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



V septembri 2018 v porovnaní so septembrom 2017 vzrástli ceny priemyselných výrobcov pre tuzemský trh o 6,1 %. Zvýšili sa ceny dodávky elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 10,3 %, ťažby a dobývania o 5,5 %, priemyselnej výroby o 4,3 %, dodávky vody, čistenia odpadových vôd, odpadov a ozdravovacích služieb o 0,1 %.



V priemere od začiatku roka 2018 oproti rovnakému obdobiu minulého roka vzrástli ceny priemyselných výrobcov o 4,7 % vplyvom vyšších cien dodávky elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 8,5 %, priemyselnej výroby o 3 %, ťažby a dobývania o 2,8 %, dodávky vody, čistenia odpadových vôd, odpadov a ozdravovacích služieb o 0,9 %.