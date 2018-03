Guvernér Českej národnej banky: Česká ekonomika sa prehrieva

Tempo expanzie českej ekonomiky by malo zostať nad tromi percentami aj v roku 2019.

Praha 15. marca (TASR) - Česká ekonomika sa prehrieva, tvrdí guvernér Českej národnej banky (ČNB) Jiří Rusnok. Jej aktuálna expanzia je vyššia, než je jej rastový potenciál, varoval Rusnok na stretnutí s podnikateľmi v Liberci.



Konjunkturálna situácia je podľa neho "mimoriadne priaznivá". "Nachádzame sa na vrchole hospodárskeho cyklu. Rastieme nad potenciál, ktorý pre českú ekonomiku odhadujeme na zhruba 3 %. Vlani sme však vzrástli o 4,5 % a tento rok asi o 3,5 %," povedal guvernér ČNB. Tempo expanzie českej ekonomiky by malo zostať nad tromi percentami aj v roku 2019.



Dôsledkom tohto vývoja sú nerovnováhy, z ktorých najviditeľnejšia je nerovnováha na trhu práce, kde je nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Vo februári klesla miera nezamestnanosti v Česku na 3,7 %, čo bolo februárové historické minimum.



Rusnok v tejto súvislosti varoval, že vysoké tempo rastu miezd v dôsledku nedostatku pracovnej sily nie je v dlhodobom horizonte udržateľné. Aktuálne síce ešte dokáže rast produktivity práce držať krok so zvyšovaním platov, ale aj to má svoje limity.



Podľa guvernéra ČNB v Česku, rovnako ako v mnohých ďalších európskych štátoch, klesá potenciál práceschopného obyvateľstva z demografických dôvodov. "Do istej miery to kompenzuje zvyšovanie dôchodkového veku, čo však samo nestačí," uviedol. Na trh práce sa pre nedostatok pracovnej sily dostávajú aj ľudia, ktorí na ňom nikdy neboli. To je však málo a rastie tlak na dovoz pracovníkov, možnosťou sú podľa Rusnoka tiež investície do automatizácie a robotizácie výroby. Podľa niektorých odhadov však stroje môžu nahradiť len asi 10 % ľudí.