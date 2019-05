Česká národná banka pridá do devízových rezerv čínsky jüan

ČNB zatiaľ čínsku menu nenakúpila, plánuje tak však urobiť. Podľa Fišerovej sa jüan stal postupom času jednou z najpoužívanejších obchodných mien.

Praha 30. mája (TASR) - Česká národná banka (ČNB) sa rozhodla zaradiť do devízových rezerv čínsky jüan. Pôvodnú informáciu českých Hospodárskych novín potvrdila pre server novinky.cz hovorkyňa ČNB Markéta Fišerová.



"Banková rada sa takto rozhodla tento rok. Dôvodom schválenia renminbi (oficiálny názov pre jüan) ako meny pre devízové rezervy ČNB bola okrem iného skutočnosť, že renminbi bolo v roku 2016 zahrnuté do košovej meny SDR, čo je mena Medzinárodného menového fondu (MMF), ktorú ČNB drží," uviedla Fišerová.



ČNB zatiaľ čínsku menu nenakúpila, plánuje tak však urobiť. Podľa Fišerovej sa jüan stal postupom času jednou z najpoužívanejších obchodných mien, a to vďaka rastúcemu podielu Číny na svetovom obchode.



"Napriek tomu, že obchodná mena ešte neznamená rezervnú menu, ČNB sleduje ako rozvoj čínskej meny čoby investičnej meny, tak aj vývoj správy devízových rezerv ostatných centrálnych bánk, z ktorých niektoré, napríklad centrálne banky Austrálie, Švajčiarska, Slovenska, Rakúska, Talianska, Malajzie či Mexika, už do renminbi investujú," dodala Fišerová.



Rezervnými menami ČNB sú zatiaľ euro, americký dolár, kanadský dolár, austrálsky dolár, britská libra, švédska koruna, japonský jen a zmienená umelá mena SDR. Rozložením do viacerých mien sa ČNB bráni voči kolísaniu kurzov mien. Podrobné informácie o zložení rezerv v jednotlivých menách však banka nezverejňuje.