Česká vláda prijala návrh zákona proti dvojakej kvalite potravín

Skončiť sa má to, že českí zákazníci nakupujú tovar v inej, horšej, kvalite ako v niektorých západných krajinách, hoci ide o výrobok s rovnakým obalom.

Praha 20. mája (TASR) - Česká vláda prijala návrh zákona, ktorý má bojovať proti dvojakej kvalite potravín. Pokiaľ bude mať výrobok odlišnú kvalitu, bude musieť mať tiež rozdielny obal a bude to musieť byť na prvý pohľad zrejmé. Počíta s tým novela zákona o potravinách a tabakových výrobkoch, ktorú v pondelok na návrh ministra poľnohospodárstva Miroslava Tomana schválila česká vláda a posiela ju do parlamentu.



"Prideľuje sa gescia Štátnej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcii, ktorá môže udeliť pokutu až do výšky 50 miliónov korún (v prepočte 1,94 milióna eur)," povedal Toman.



Ako príklad uviedol mäsové konzervy. "Nesmie byť rozdielny obsah mäsa a musí tam byť rovnaká hlavná zložka. Ak u značkového výrobku je bežné, že tam je bravčové mäso, tak nie je možné, aby v Českej republike bolo akékoľvek iné, nech je to hydinové alebo hovädzie. Musí to byť na prvý pohľad rozoznateľné," zdôraznil šéf rezortu poľnohospodárstva.



Ministerstvo priemyslu a obchodu predložilo návrh, ktorý sa týka iného než potravinárskeho tovaru. Oba návrhy prerokovala vláda v pondelok spoločne.



"Chceme, aby reťazce, obchody, ktoré predávajú tovar, zásadne odlíšili, ak sa vyskytuje iná kvalita, aby naši občania, zákazníci, mali možnosť si vybrať ten výrobok podľa kvality a aby ten výrobok bol odlíšený obalom, a aby bol dostupný na českom trhu," povedal pred niekoľkými dňami po rokovaní so zástupcami najväčších obchodných reťazcov premiér a šéf ANO Andrej Babiš.



(1 EUR = 25,753 CZK)