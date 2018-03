Česká vláda schválila zľavu na vlaky a autobusy, vyjde na 5,8 mld. Kč

Zľava by mala platiť od 10. júna, keď sa menia cestovné poriadky. Česko tento krok vyjde ročne na 5,83 miliardy Kč (229,11 milióna eur).

Praha 27. marca (TASR) - Česká menšinová vláda v demisii v utorok schválila 75-% zľavu na cestovnom na vlaky a autobusy pre študentov a seniorov. Zľava by mala platiť od 10. júna, keď sa menia cestovné poriadky. Česko tento krok vyjde ročne na 5,83 miliardy Kč (229,11 milióna eur).



Zľava sa bude týkať študentov do 26 rokov a seniorov nad 65 rokov, uviedli servery novinky.cz, iDNES.cz a lidovky.cz. Ministerstvo dopravy na ňu z vládnej rozpočtovej rezervy dostane tento rok 3,26 miliardy Kč. Od budúceho roka už zľavnené cestovné vyjde na 5,83 miliardy Kč ročne. Dopravcovia sa však budú môcť rozhodnúť, na ktorých spojoch zľavy umožnia, čo súvisí s obmedzenými možnosťami zvyšovania kapacity v prípade vyťažených liniek.



Kabinet pôvodne plánoval cestovné zadarmo, navyše len pre vlaky. Úpravu pôvodného návrhu, ktorý počíta so zľavou 75 % namiesto 100 % a rozšírenie zľavy aj na autobusy, schvaľuje aj časť dopravcov. Ako povedal hovorca Student Agency Aleš Ondrůj, zľava vo výške 75 % zabráni nadužívaniu niečoho, čo je úplne zadarmo. Je presvedčený, že vďaka tomu zostane zachovaná kvalita služieb vo verejnej doprave pre všetky skupiny cestujúcich.



Rozhodnutie vlády v demisii však kritizuje opozičná ODS. "Motivácia premiéra v demisii je podľa môjho názoru jediná - chce si štedrým rozdávaním štátnych peňazí kúpiť voličov. Iný zmysel v tom nevidím," povedal predseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura, ktorý zároveň pripomenul negatívne dôsledky formy zľavy, ktorú zaviedlo Slovensko.



Na Slovensku podľa neho toto opatrenie neprinieslo avizované pozitívne dôsledky, pretože ľudia nechcú jazdiť preplnenými vlakmi, a tak sa vracajú k doprave vlastným autom. Návrh podľa Stanjuru povedie k nevratnému predraženiu verejnej dopravy. Zodpovedný minister dopravy by podľa neho finančné prostriedky využil na dostavbu diaľnic a železníc.



Rozhodnutie vlády kriticky hodnotí aj predseda ľudovcov Pavel Bělobrádek. Pripomenul, že sú aj iné skupiny občanov, ako sú rodiny s deťmi, ktorých finančná situácia je často horšia než situácia tých, ktorým vláda takto pomohla.



(1 EUR = 25,446 CZK)