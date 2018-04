České cestovky nevylučujú ďalší rekordný rok

Vysoký dopyt je napríklad po takzvaných first minute zájazdoch.

Praha 22. apríla (TASR) - České cestovné kancelárie predpokladajú ďalší rekordný rok a ak by aj nový rekord padnúť nemal, bude tohtoročná sezóna minimálne výrazne úspešná. Cestovné kancelárie to predpokladajú na základe doterajších predajov. Zvyšuje sa množstvo predaných zájazdov, ako aj priemerné výdavky klientov za dovolenku.



Ako uviedol server e15.cz, od tohtoročného leta si cestovné kancelárie sľubujú prekonanie minuloročného výkonu 2,8 milióna predaných zájazdov. "Posledných niekoľko rokov pozorujeme každoročný rast o 5 až 7 % a rovnaký posun čakáme aj tento rok," uvádza hovorca českej Asociácie cestovných kancelárií Jan Papež.



Vysoký dopyt je napríklad po takzvaných first minute zájazdoch, zhodujú sa zástupcovia jednotlivých cestovných kancelárií. "Český trh sa v tomto podobá nemeckému, škandinávskemu a britskému. Prekvapením sezóny je Turecko, ktoré sa vrátilo medzi najpreferovanejšie destinácie," povedal hovorca Exim Tours Stanislav Zíma.



Typickou črtou tejto sezóny je ochota Čechov priplatiť si za dovolenku. "Výrazne vzrástol záujem o 5-hviezdičkové hotely, ktoré doteraz zvolilo 11 % turistov, a all inclusive služby, ktoré uprednostňuje viac než polovica cestovateľov," komentuje Michal Tůma, marketingový riaditeľ agentúry Invia, ktorej predaje first minute zájazdov vzrástli medziročne o 70 %.



Zatiaľ však čo dopyt po cestách do arabských krajín opäť rastie, tradičný cieľ českých turistov, Španielsko, zaostáva. Ako uviedol marketingový riaditeľ CK Alexandria Petr Šatný, jeho ceny sa šplhajú stále vyššie. Dôvodom je príliv turistov z Nemecka, Británie a iných veľkých krajín. Napriek tomu ale očakávajú rast predajov o 10 až 15 %.