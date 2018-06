České dráhy uvažujú o kúpe konkurencie

Zaujímajú sa o RegioJet a Leo Express.

Praha 26. júna (TASR) - V čase, keď je zrejmé, že České dráhy (ČD) stratia výsadné postavenie na českej železnici, sa rysuje nečakaná zápletka. Koncom budúceho roka končia 10-ročné zmluvy, ktoré má štátny dopravca podpísané na regionálne a rýchlikové trate. Súkromníci na čele s firmami RegioJet a Leo Express majú o mnohé z nich záujem. Dá sa tak čakať, že začnú s ČD súperiť o to, kto ponúkne krajom a ministerstvu dopravy (v prípade rýchlikov) lepšiu cenu alebo pohodlnejšie vlaky. Tie by mali byť najsilnejšou zbraňou práve súkromných dopravcov.



Je ale možné, že ČD aspoň jedného z konkurentov "porazí" tým, že ho kúpi. Podľa informácií Lidových novín vedenie ČD už dlhší čas rieši možnosť vstupu do spoločnosti Leo Express, ktorá nedávno vydala materiál pre prípadných záujemcov. Teraz šéf ČD Pavel Krtek v rozhovore pre LN prvýkrát oficiálne pripustil, že o obidvoch rivalov má záujem: "V tejto chvíli sa zaujímame o podmienky, za akých by bolo možné jednu alebo obe firmy kúpiť."



Krtek verí, že tento obchod by za určitých podmienok mohol protimonopolný úrad povoliť. "Detaily neviem určiť. Ale za záujem a opýtanie nič nedáme a obe firmy za to určite stoja," dodal šéf ČD.



Zatiaľ čo majiteľ RegioJetu Radim Jančura, s ktorým spoločnosť ČD súperí najmä o trate medzi Prahou a Ostravou, predaj dopravnej časti svojej firmy opakovane vylúčil, Leo Express takéto vyhlásenie nevydal. Tvrdí, že momentálne sa zaoberá najmä ponukami služieb pre kraje a štát a okrem toho expanziou v Nemecku a Poľsku. "Nemáme čas zaoberať sa takýmito špekuláciami," uviedol hovorca Emil Sedlařík.



O Leo Express sa zaujíma aj čínsky strojársky kolos CRRC. S ním spája českú firmu dôležitá obchodná väzba. Číňania by mali koncom tohto roka dodať firme Leo Express tri vlakové súpravy. Navyše, firma má opciu ešte na ďalších 27 strojov. Ani to však spoločnosť podnikateľa Leoša Novotného, ktorá v Česku pôsobí od roku 2012, nekomentovala.



Prípadná zmena majiteľa tak môže ovplyvniť stratégiu, čo sa týka účasti v očakávaných súťažiach na dotované regionálne a rýchlikové trate. České dráhy počítajú s tým, že sa im nepodarí udržať všetky pozície, ktoré im priniesli zmluvy s krajmi a ministerstvom dopravy z roku 2009. Tie sa končia na sklonku budúceho roka. Už teraz dopravcovia čulo ponúkajú svoje služby.



"Vzhľadom na to, koľko toho máme rozpracovaného, som si istý, že získame niekoľko krajských alebo diaľkových liniek," tvrdí Jančura. Verí, že so svojím RegioJetom má slušnú šancu uspieť napríklad v Ústeckom alebo Zlínskom kraji.