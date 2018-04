České firmy vyrážajú na ďalšie nákupy, akvizičný trend bude pokračovať

Nákupy firiem podporujú aj nízke úroky pri pôžičkách.

Praha 14. apríla (TASR) - Finančná skupina PPF najbohatšieho Čecha Petra Kellnera nakupuje na Balkáne, Energetický a průmyslový holding Daniela Křetínskeho hľadá ďalšie energetické príležitosti v západnej Európe. Investície do nákupov firiem sa budú však realizovať aj v Česku. V priebehu tohto roka by sa mohlo predať niekoľko českých podnikov. Ďalej tak bude pokračovať rastúci trend fúzií a akvizícií v stredoeurópskom regióne, Česko nevynímajúc, uviedol server IHNED.cz.



"Motiváciou pre transakcie je úsilie riešiť nedostatok vlastných kapacít a najmä zamestnancov," komentuje situáciu Štěpán Flieger, vedúci oddelenia fúzií a akvizícií poradenskej spoločnosti EY v Česku. Na trhu sa okrem toho prejavuje, že viacero majiteľov nemá pokračovateľov, čo znamená, že sa budú snažiť podiely predať. Podľa Fliegera by sa v tomto roku mali oslabiť investície do nehnuteľností, naopak, vďaka nákupom PPF sa posilní segment telekomunikácií a médií.



Práve PPF je už od začiatku roka aktívna a za tri mesiace zrealizovala dve veľké transakcie - od nórskej firmy Telenor kúpila v marci zhruba za 71 miliárd Kč (2,81 miliardy eur) mobilných operátorov v Maďarsku, Bulharsku, Čiernej Hore a Srbsku. A už vo februári kúpila od švédskej mediálnej skupiny Modern Times Group asi za 4,7 miliardy Kč najväčšiu bulharskú telekomunikačnú skupinu Nova Broadcasting.



Desiatky miliárd korún na nákupy v zahraničí má pripravené aj finančník a majiteľ severočeských hnedouhoľných baní Pavel Tykač. "Koniec konvenčných zdrojov je nevyhnuteľný. Ale bude pomalší, než ako si to politici naplánovali. Firmy niekedy predávajú jednoducho len kvôli tomu, že ich vláda podpísala nejakú dohodu. Tie zdroje pritom budú ešte potrebné," vyhlásil Tykač.



Nákupy firiem podporujú aj nízke úroky pri pôžičkách. "Súčasné prostredie veľmi nízkych úrokových sadzieb financovanie uľahčuje. Firmy vykazujú solídne zisky a pôvodná nechuť k rizikovejším obchodom, medzi ktoré viacero fúzií a akvizícií patrí, ich opustila," tvrdí hlavný ekonóm spoločnosti Cyrrus Lukáš Kovanda.



Navyše, pre veľkých hráčov je už ťažké na malom českom trhu rásť organicky. Preto musia rásť vďaka akvizíciám.



Minulý rok bol z pohľadu fúzií a akvizícií rekordný a ten súčasný by ho mohol ešte prekonať. Podľa odhadu EY dosiahol vlani 11,5 miliardy USD (9,34 miliardy eur), čo je o 16 % viac než v roku 2016. Počet transakcií v Česku však klesol z 288 na 246, napriek tomu bol český trh po Poľsku druhý najaktívnejší v regióne strednej a východnej Európy.



K vysokej investičnej aktivite bude tento rok podľa Fliegera prispievať aj fakt, že viacero českých majiteľov si pamätá krízu z roku 2008. Kto vtedy nepredal, musel dlho čakať, než ceny vzrástli na pôvodné úrovne.



Majiteľov by tento rok mohlo zmeniť niekoľko významných firiem na českom trhu. V priebehu 2. či 3. štvrťroka by sa mal dokončiť predaj európskej divízie generík francúzskeho koncernu Sanofi, pod ktorý patrí aj Zentiva. Cena by sa mohla pohybovať okolo 2 miliárd eur.



Minulý týždeň oznámili zástupcovia spoločnosti ArcelorMittal, že ostravské hutnícke závody, ktoré zamestnávajú vyše 7000 ľudí, sú na predaj. Dôvodom je, že ArcelorMittal chce kúpiť taliansku hutnícku firmu Ilva a pre protimonopolné pravidlá sa musí niektorých aktív zbaviť.



V priebehu roka by malo byť jasno v otázke predaja českého výrobcu nemocničných lôžok Linet. Podľa zdrojov z trhu by sa mohol predať za 12- až 15-násobok ukazovateľa EBITDA. Ten mal Linet podľa poslednej výročnej správy vo výške 688 miliónov Kč.



A tento rok by sa mal zrealizovať aj predaj vyhľadávača leteniek Kiwi.com, z ktorého vystupujú pôvodní investori. Cena by mohla dosiahnuť 10 až 15 miliárd Kč.



(1 EUR = 25,307 CZK; 1 EUR = 1,2317 USD)