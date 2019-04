České odbory vyzvali vládu na rokovania o raste miezd v roku 2020

Platy vo verejných službách sa naposledy zvýšili tento rok v januári. Tarify, teda základný plat, sa upravoval od 2 do 7 %, podľa profesií. Učitelia dostali o 10 % viac.

Praha 23. apríla (TASR) - Odbory verejného sektora v Česku vyzvali v utorok vládu, aby s nimi začala čo najrýchlejšie rokovať o raste platov v roku 2020. Aké zvýšenie budú pre zamestnancov štátu a verejných služieb žiadať, zatiaľ odmietli konkretizovať. Podľa šéfa Českomoravskej konfederácie odborových zväzov (ČMKOZ) Josefa Štředulu sa budú odbory usilovať o „významné zvýšenie".



Vo verejných službách a správe pracovalo vlani podľa ministerstva práce približne 640.000 ľudí. Ich priemerný plat dosiahol 35.437 Kč (1379,84 eura). Informoval o tom portál spravodajskej televíznej stanice ČT24.



Platy vo verejných službách sa naposledy zvýšili tento rok v januári. Tarify, teda základný plat, sa upravoval od 2 do 7 %, podľa profesií. Učitelia dostali o 10 % viac. Veľká časť peňazí mala smerovať do odmien.



„Budeme žiadať rast do tarifov. Skúsenosť, ktorú sme tento rok získali, je, že kde bol sľúbený 'nadtarif', tak sa prakticky nerealizoval. Nevidíme nijaký dôvod, aby zamestnanci štátu a ďalší boli ukrátení tým, že politik sľúbi a zamestnanec nedostane," uviedol Středula. Dodal, že sa odbory budú usilovať o „významné zvýšenie" a požiadavku oznámia vláde na jej prvom rokovaní.



(1 EUR = 25,682 CZK)