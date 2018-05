Českí podnikatelia v súčasnosti vlastnia v SR vyše 10.000 firiem

Týmto počtom sa západní susedia stávajú najväčším zahraničným vlastníkom slovenských podnikov.

Bratislava 28. mája (TASR) - Dlhodobou jednotkou zahraničných vlastníkov slovenských firiem sú Česi, pričom medziročne ich pribúdajú rádovo stovky. Aktuálne českí podnikatelia vlastnia spolu 10.341 slovenských firiem, čo je o 484 spoločností viac ako vlani. Vyplýva to z analýz poradenskej spoločnosti Bisnode.



Týmto počtom sa západní susedia stávajú najväčším zahraničným vlastníkom slovenských podnikov. Dôvod rastu je jednoznačný. Expanzia na slovenský trh je pre českých podnikateľov jednoduchšia ako na iné trhy. Na jednej strane majú oba štáty spoločnú históriu, no rozhodujú aj teritoriálna blízkosť a takmer nulová jazyková bariéra, ktoré výrazne pomáhajú pri administratíve spojenej so založením a riadením biznisu.



"Kľúčovú úlohu pri náraste českého kapitálu na Slovensku zohráva atraktívne hospodárske prostredie a obchodný potenciál rastu. No významným ukazovateľom je aj historická previazanosť, ktorá nahráva strategickým zámerom firiem otvárať podnikanie smerom na východ," hodnotí stav analytička Bisnode Petra Štěpánová.



Tento rok sa zdá byť veľmi silným. Len za prvých 5 mesiacov tohto roka pribudlo na Slovensku 484 českých podnikov, pričom za celý rok 2017 ich bolo 266. Podľa analýz spoločnosti Bisnode, ktorá rebríček vlastníkov slovenských firiem so zahraničným kapitálom zostavuje každoročne, takto pred rokom Česi na Slovensku vlastnili 9857 spoločností.



"Každoročné porovnanie odzrkadľuje aktuálne trendy a prináša zaujímavý pohľad na vývoj podnikateľského prostredia na Slovensku. Českí podnikatelia majú o slovenský trh záujem, čo je vidieť aj na porovnaniach za posledné dva roky, kedy sa počet novovzniknutých firiem s českým kapitálom takmer zdvojnásobil," komentuje Štěpánová.



Trojicu najväčších vlastníkov uzatvárajú Maďari (10.228) a Rakúšania (3904). Pri oboch krajinách tiež platí, že jedným z najväčších plusov je práve teritoriálna blízkosť.