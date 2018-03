Česko bude meniť prevádzkovateľa mýta, nový bude zrejme oveľa lacnejší

Správa českého mýtneho systému môže po roku 2019 výrazne zlacnieť.

Praha 8. marca (TASR) - Česko sa chystá zmeniť správcu mýtneho systému. Ten nový môže byť výrazne lacnejší.



Správa českého mýtneho systému môže po roku 2019 výrazne zlacnieť. Po otvorení predbežných ponúk štvorice záujemcov o správu českého mýta to povedal český minister dopravy Dan Ťok. Ceny troch zo štyroch ponúk sa pohybovali v rozmedzí tretiny až polovice pôvodnej ceny. Tú ministerstvo vlani stanovilo na zhruba 29 miliárd Kč (1,14 miliardy eur).



"Sme hlboko pod očakávaním, veľmi ma to prekvapilo. Za vybudovanie nového systému a jeho prevádzku máme šancu platiť menej, než za dnešnú prevádzku," uviedol Ťok. Český štát v súčasnosti platí za správu mýta okolo 1,5 miliardy Kč ročne.



Pri výpočte uvedenej ceny vychádzali úradníci z nákladov, ktoré český štát za správu mýta v súčasnosti platí. Tieto náklady potom zvýšili o predpokladanú hodnotu nových služieb, ktoré budú od víťaza tendra požadovať.



Minister dopravy zatiaľ neuviedol bližšie podrobnosti k ponukám a poukázal na to, že jednotlivé ponuky majú 600 až tisíc strán a je nutné ich detailne preštudovať. "To hodnotiacemu tímu zaberie nejaký mesiac," dodal Ťok s tým, že po tejto fáze ministerstvo už môže vyhlásiť víťaza. Ak sa tak nestane, prídu na rad rokovania so záujemcami. Podpísať zmluvu s víťazom chce úrad najneskôr na jeseň, aby mal nový správca mýta dostatok času na prípravu pred spustením nového systému.



Do výberového konania na správu mýta v Česku sa prihlásili štyria uchádzači - doterajší prevádzkovateľ Kapsch, slovenský SkyToll, maďarský National Toll Payment Services a nemecká firma T-Systems. Mýtne v Česku vyberá elektronicky od roku 2007 prostredníctvom systému mikrovlnných mýtnych brán firma Kapsch. Teraz tvorí spoplatnenú sieť viac ako 1400 kilometrov diaľnic a ciest prvej triedy. Za desať rokov sa na mýte vybralo 77,5 miliardy Kč.



(1 EUR = 25,427 CZK)