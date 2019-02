Česko chce od roku 2021 zrušiť diaľničné nálepky

Od roku 2021 nebudú v Česku existovať diaľničné nálepky. Vodiči osobných vozidiel budú platiť mýtne výhradne elektronicky prostredníctvom mobilnej aplikácie alebo internetu.

Praha 5. februára (TASR) - Česko od roku 2021 zruší diaľničné nálepky pre osobné autá a nahradí ich elektronickou známkou.



Od roku 2021 nebudú v Česku existovať diaľničné nálepky. Vodiči osobných vozidiel budú platiť mýtne výhradne elektronicky prostredníctvom mobilnej aplikácie alebo internetu. Česká vláda sa rozhodla, že predloží v parlamente príslušný zákon, uviedli v utorok české médiá. Prechod na elektronické diaľničné známky by mal zvýšiť výnosy z mýta a znížiť náklady.



Platba mýta bude viazaná na štátnu poznávaciu značku (ŠPZ) vozidla a kontrolovať sa bude pomocou kamier. Ministerstvo dopravy predpokladá, že príjmy z diaľničných známok pre osobné autá v porovnaní so súčasnosťou stúpnu o 220 miliónov Kč (8,55 milióna eur) ročne, naopak, náklady by mali klesnúť až o 120 miliónov Kč. V roku 2017 vybral český štát na mýtnom pre osobné autá vyše 5 miliárd Kč.



Podľa ministra dopravy Daniela Ťoka nový systém umožní vyberať mýto aj len pre jednotlivé regióny. To by bolo potom pre vodičov lacnejšie než paušálna platba pre celé Česko.



(1 EUR = 25,728 CZK)