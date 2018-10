V Česku uvažujú o výstavbe najdlhšieho železničného tunela v krajine

Štúdia sa zaoberá troma variantmi tunela. Okrem skrátenia spojenia so západočeskou metropolou vo výhľade bolo aj prepojenia Prahy s južným Nemeckom.

Praha 6. októbra (TASR) - Presun železničnej trate medzi Prahou a Plzňou z údolia Berounky do tunelu dlhého 24 kilometrov by v najdrahšom variante stál vyše 50 miliárd Kč (1,94 miliardy eur). Jazda medzi oboma mestami by sa skrátila asi o 25 minút na jednu hodinu. Uvádza sa to v štúdii o uskutočniteľnosti investičného zámeru Správy železničnej dopravnej cesty (SŽDC).



Vo variante za 50 miliárd Kč by sa vlaky dostávali pod zem za pražskou smíchovskou stanicou a na povrch by vychádzali až v Beroune. Najlacnejší by bol tretí projekt s niekoľkými kratšími tunelmi medzi Radotínom a Řevnicami.



Vlaky by tunelom či tunelmi jazdili rýchlosťou do 200 km/h. Trať by sa dokonca mohla vybudovať až na rýchlosť 300 km/h. Ktorý variant sa bude nakoniec realizovať, rozhodne česká vláda na konci januára 2019 po tom, keď bude štúdia doplnená o ekonomické prepočty výhodnosti jednotlivých variantov projektu.



Realizácia zámeru je však hudbou budúcnosti. V prípade podobne dlhého tunela, ktorý skráti cestu medzi Prahou a Drážďanmi, sa predpokladá, že približne 10 rokov bude treba na prípravné práce, a takmer rovnaký čas na jeho prerazenie, dokončenie a sprevádzkovanie.



Cezhraničný tunel pod Krušnými horami bude dlhý 26 kilometrov. Projekt si zobrala na starosť Deutsche Bahn a Česi budú mať za úlohu postaviť trať pre expresné vlaky len po úpätie pohoria.