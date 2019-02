Český ekonóm P. Záhradník vidí plusy eura aj pre českú ekonomiku

Kabinetu Andreja Babiša odporučili nestanoviť cieľový dátum českého vstupu do eurozóny. Vláda sa s ich stanoviskom stotožnila.

Praha 16. februára (TASR) - Vlažný postoj Českej národnej banky (ČNB) a pražského ministerstva financií k prijatiu jednotnej európskej meny stráca opodstatnenie. Pripomína skôr predpojatú zatrpknutosť. V Interview ČT24 to povedal ekonóm Petr Záhradník. Podľa neho je česká ekonomika na euro pripravená a prípadné členstvo v eurozóne by navyše pre zahraničných investorov predstavovalo punc kvality.



Centrálna banka a správca štátnej pokladnice sa k otázke prijatia eura naposledy vyjadrili na sklonku vlaňajška. Kabinetu Andreja Babiša odporučili nestanoviť cieľový dátum českého vstupu do eurozóny. Vláda sa s ich stanoviskom stotožnila.



"Rozumel som tomu, keď sa pred desiatimi rokmi uvádzali presvedčivé argumenty, že synchronizácia ekonomických cyklov a schopnosť čeliť krízam je Českej republike v porovnaní s vtedajšou eurozónou obmedzená," povedal Petr Záhradník. Dodal, že v súčasnosti sa vyhľadávajú oblasti, v ktorých by sme mohli teoreticky alebo potenciálne zlyhávať.



Záhradník uviedol, že Česko je podľa neho na euro systémovo už oveľa lepšie pripravené a rozhodovanie ČNB sa navyše dlhodobo podobá rozhodovaniu Európskej centrálnej banky.



Okrem toho Česko sa k prijatiu eura zaviazalo pri vstupe do EÚ. Podľa ekonóma má euro pozitívny vplyv vo všetkých nových členských štátoch, ktoré ho už prijali. Záhradník pripomenul aj tradičné argumenty, ktoré sa o zavedení eura uvádzajú. Ide o úsporu transakčných nákladov a Európsky stabilizačný mechanizmus, ktorý pôsobí ako ochrana pred turbulenciami.



"Aj v prípade Slovenska sa potvrdzuje, že z pohľadu investorov je euro vnímané ako dodatočný punc kvality," dodal ekonóm a pokračoval: "Kto je v eurozóne, splnil určitú kvalitatívnu úroveň, najmä v súčasnosti, keď sa kritériá pre disciplínu a zodpovednosť sprísňujú."