Cesta R2 je podľa primátora Rožňavy pre región životne dôležitá

Rožňava 25. októbra (TASR) – Za životne dôležitú tepnu pre mesto a región Gemer považuje primátor Rožňavy Pavol Burdiga, ktorý sa uchádza o znovuzvolenie, rýchlostnú cestu R2 vrátane tunela Soroška. Uviedol to na tlačovej konferencii po stredajšom (24. 10.) rokovaní vlády v Rožňave s tým, že aj priamo na zasadnutí apeloval na dostavbu chýbajúcich úsekov tejto komunikácie.



„Som rád, že aj premiér to dal do priorít. Na rokovaní vystúpil tiež minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd), ktorý povedal, že na tunelovú časť úseku by už malo byť v decembri výberové konanie a na budúci rok sa rozbehnú práce,“ podotkol Burdiga.



Tunel Soroška a samotná rýchlostná cesta R2 je podľa neho pre región významná z viacerých hľadísk. „Nielen pre to, že by bol možno väčší prílev turistov, ale beriem to aj z hľadiska pracovných miest, ktoré by tam vznikli. Pretože táto výstavba by trvala určite minimálne päť rokov, ak nie viac, a našli by si tam pracovné miesta zamestnanci od inžinierov až po upratovačky,“ dodal.



V rámci východnej časti R2, ktorá má viesť od Zvolena cez Rimavskú Sobotu a Rožňavu do Košíc, sú zatiaľ v plnom profile vybudované dva úseky od Zvolenskej Slatiny po Kriváň. V polovičnom profile sú postavené obchvaty Oždian a Tornale. V uplynulých mesiacoch štát spustil tender na ďalšie dva úseky v plnom profile od Kriváňa po Lovinobaňu.



Rýchlostná cesta R2 má viesť v plnom profile od Zvolena len po Lučenec. Ďalej, na Rimavskú Sobotu a Rožňavu, je naplánovaná iba v polovičnom profile vrátane jednorúrového tunela Soroška.