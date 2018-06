Od autobusov sa Slováci posunuli k leteckej preprave, ktorá je výhodná najmä pri stredomorských destináciách a urýchľuje cestovanie.

Bratislava 22. júna (TASR) – Cestovateľské návyky Slovákov sa za posledných 25 rokov zmenili. Ovplyvnil ich spôsob dopravy aj ponuka ubytovacích zariadení a ich služieb. Slováci za posledných päť rokov cestujú viac ako v minulosti. Na piatkovej tlačovej konferencii v Bratislave na to poukázala poisťovňa Union.



Od autobusov sa Slováci posunuli k leteckej preprave, ktorá je výhodná najmä pri stredomorských destináciách a urýchľuje cestovanie. Priblížil to špecialista cestovného poistenia Unionu Peter Ferjenčík. Podľa neho sa za 25 rokov stalo cestovné poistenie nevyhnutnou súčasťou ponúkaných služieb cestovných kancelárií.



Zároveň rastie počet uskutočňovaných ciest populácie na Slovensku. "Takmer osem z desiatich Slovákov plánuje letnú dovolenku, to je 81 %," spresnil Michal Vyšinský z agentúry 2muse s tým, že rastie aj počet ľudí, ktorí plánujú aj viac ako jednu dovolenku za rok. V prípade zahraničia chce využiť služby cestovnej kancelárie väčšina ľudí, pri dovolenke na Slovensku cestujú skôr bez služieb kancelárie. Na jedného aktívneho obyvateľa Slovenska pripadajú priemerne takmer tri cesty za rok, do zahraničia v priemere viac ako jedna. "Za posledných päť rokov narástli najmä krátkodobé cesty, či už za účelom dovolenky alebo návštevy priateľov, rodiny, najmä na Slovensku," uviedol Vyšinský.



Pri zahraničí dominuje podľa neho ako destinácia Európa, pričom v poslednom čase sa aj faktor výberu dovolenky objavujú aj obavy o bezpečnosť. Z Európanov podľa prieskumu najviac cestujú Švajčiari, Dáni a Holanďania. "Cestujeme mierne menej ako Česi, Rakúšania, ale v porovnaní v Poliakmi a Maďarmi je to viac," dodal Vyšinský.



Podľa prezidenta Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA) Stanislava Macka už na ubytovanie evidujú minimum sťažností v porovnaní v obdobím pred 25 rokmi. "Ideme na kvalitné hotely, ideme na kvalitné služby, s nimi je spojené all inclusive," priblížil súčasné návyky Slovákov Macko, podľa ktorého to súvisí aj s tým, že ich ekonomická situácia za z roka na rok zlepšuje. V súčasnosti je podľa Ferjenčíka len výnimkou, aby sa ponúkali špeciálne letecké zájazdy len s polpenziou, pričom dominuje stravovanie tzv. all inclusive.