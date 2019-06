Cestu medzi Príbovcami a T.Teplicami otvorili po dvojročnej renovácii

Na snímke zmodernizovaná cesta prvej triedy I/65 medzi Príbovcami a Turčianskými Teplicami. V Martine dňa 17. júna 2019. Foto: TASR - Erika Ďurčová

Karlová 17. júna (TASR) – Pätnásťkilometrový úsek zmodernizovanej cesty I/65 medzi Príbovcami a Turčianskymi Teplicami v pondelok slávnostne otvoril minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek (Most-Híd) po dvojročnej renovácii pôvodne nevyhovujúcej betónovej cesty z eurofondov.povedal Érsek pri slávnostnom uvedení úseku do prevádzky spolu so zástupcami Slovenskej správy ciest (SSC) a zhotoviteľa.Celkové náklady dosiahli podľa generálneho riaditeľa SSC Romana Žemberu 24,6 milióna eur.uviedol Žembera.Stará cesta I/65 mala podľa hovorkyne Ministerstva dopravy a výstavby SR Karolíny Duckej vysoký stupeň poškodenia.doplnila Ducká.Ministerstvo dopravy a výstavby SR predpokladá, že tento rok získa dodatočné zdroje z eurofondov vo výške 370 miliónov eur, ktoré investuje do viacerých projektov na regionálnych cestách do roku 2023.dodala hovorkyňa ministerstva dopravy.