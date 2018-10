Cestujúci majú zvýšený záujem o linku na Schwechat a do Viedne

Návyky cestujúcich sa menia, čoraz viac využívajú sviatočné voľné dni na cestovanie do miest naprieč Európou.

Bratislava 25. októbra (TASR) – Zvýšený záujem cestujúcich najmä o linku z Bratislavy do Rakúska na letisko Schwechat a do Viedne zaznamenal autobusový dopravca Slovak Lines. Návyky cestujúcich sa menia, čoraz viac využívajú sviatočné voľné dni na cestovanie do miest naprieč Európou. Médiá o tom vo štvrtok informoval dopravca.



Pracovný týždeň s dvojicou štátnych sviatkov citeľne zvýšil dopyt po autobusovej doprave, uvádza spoločnosť s tým, že odporúča nákup lístkov v predstihu pred Sviatkom všetkých svätých. "Trendom je rastúci záujem vycestovať na krátku dovolenku letecky do zahraničia aj počas sviatkov. Cestujúcich motivujú nielen voľné dni, ale aj príchod nízkonákladových prepravcov na viedenské letisko," priblížila situáciu hovorkyňa dopravcu Eva Vozárová.



Tento rok pribudol v utorok 30. októbra jednorazový štátny sviatok k vyhláseniu Deklarácie slovenského národa. Pracovať sa nebude ani vo štvrtok 1. novembra v deň Sviatku všetkých svätých. Očakávaný nápor sa rozloží na viac dní, pričom cestovné lístky sú vo všeobecnosti ešte stále dostupné, uzatvára Vozárová.