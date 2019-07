CESTUJÚCI, POZOR: Na týchto železničných tratiach budú výluky

Na väčšine tratí budú cestujúci prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou.

Bratislava 19. júla (TASR) - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú v najbližších dňoch realizovať výlukové práce v úsekoch:



- Výh. Čoltovo – ŽST Tornaľa – Výh. Štrkovec v dňoch 22. – 25. júla od 07.00 do 16.20 h.



Počas výluk budú pokračovať výlukové práce z dôvodu opravy koľajového lôžka koľaje a geometrickej polohy koľaje v úseku Výh. Čoltovo – ŽST Tornaľa – Výh. Štrkovec. Práce budú vykonávať zamestnanci ŽSR.



Odrieknuté vlakové spojenia budú v úseku Plešivec - Lenartovce nahradené autobusovou dopravou.



- Podunajské Biskupice – Bratislava Nové Mesto 22. júla od 9.50 h do 14.10 h.



V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje strojný výrub porastu zasahujúceho do prechodového prierezu. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.



Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca RegioJet.



- Kysak – Ličartovce – Drienovská Nová Ves v dňoch 22. - 26. júla.



V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje oprava a údržba mostného objektu, súvislá výmena mostníc a podvalov, oprava mostnej konštrukcie, výmena a doťahovanie upevňovadiel, oprava geometrickej polohy koľaje, doplnenie, zhutnenie a úprava štrkového lôžka do profilu, smerová a výšková úprava koľaje na traťovú rýchlosť.



Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.



- Prakovce – Mníšek nad Hnilcom v dňoch 22. a 23. júla od 9.00 h do 13.50 h.



V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje oprava geometrickej polohy koľaje, doplnenie, zhutnenie a úprava štrkového lôžka do profilu, smerová a výšková úprava koľaje na traťovú rýchlosť. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.



Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.



- Kamenica nad Cirochou – Humenné v dňoch 22. a 23. júla od 7.50 h do 13.00 h.



V rámci tejto výluky sa v uvedenom úseku zrealizuje kosenie trávnatého porastu, odstraňovanie krovia a náletových drevín, doplnenie, zhutnenie a úprava štrkového lôžka do profilu, smerová a výšková úprava koľaje na traťovú rýchlosť. Práce vykonávajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.



Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.



- Mníšek nad Hnilcom – Švedlár v dňoch 24. a 25. júla od 9.20 h do 14.30 h.



V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje oprava geometrickej polohy koľaje, doplnenie, zhutnenie a úprava štrkového lôžka do profilu, smerová a výšková úprava koľaje na traťovú rýchlosť. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.



Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.



- Dlhé nad Cirochou – Kamenica nad Cirochou v dňoch 24. a 25. júla od 8.15 h do 12.40 h.



V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje kosenie trávnatého porastu, odstraňovanie krovia a náletových drevín, doplnenie, zhutnenie a úprava štrkového lôžka do profilu, smerová a výšková úprava koľaje na traťovú rýchlosť. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.



Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.



- Snina – Dlhé nad Cirochou 26. júla od 8.00 h do 12.10 h.



V rámci tejto výluky sa v uvedenom úseku zrealizuje kosenie trávnatého porastu, odstraňovanie krovia a náletových drevín, doplnenie, zhutnenie a úprava štrkového lôžka do profilu, smerová a výšková úprava koľaje na traťovú rýchlosť. Práce vykonávajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.



Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.



- Úpor – Michaľany v dňoch 22. - 25. júla od 8.30 h do 14.20 h.



V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje kosenie trávnatého porastu, odstraňovanie krovia a náletových drevín, doplnenie, zhutnenie a úprava štrkového lôžka do profilu, smerová a výšková úprava koľaje na traťovú rýchlosť. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.



Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.



- Kostiviarska – Uľanka – Harmanec jaskyňa v dňoch 27. – 28. júla od 10.25 h do 13.35 h.



Výluka sa realizuje za účelom zriadenia káblovej trasy a ohrevu na výhybkách ŽST Uľanka. Práce bude vykonávať externá firma. Odrieknuté vlakové spojenia budú v úseku Banská Bystrica – Čremošné nahradené autobusovou dopravou.



- Harmanec Jaskyňa - Čremošné v dňoch 27. – 28. júla od 10.15 h do 13.45 h.



Počas tejto výluky pokračujú práce za účelom sanácie skalného zárezu. Práce bude vykonávať externá firma.



Cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou v úseku Banská Bystrica – Čremošné.



- Žilina - Bytčica 24. júla od 07.20 h do 13.20 h.



Výlukové práce zahŕňajú bežnú údržbu trate a okolia trate, úpravu štrkového lôžka koľaje a kosenie okolia trate. Práce vykonávajú zamestnanci ŽSR



Odrieknuté vlakové spojenia budú nahradené autobusovou dopravou.



- Lietavská Lúčka – Rajec 23. júla od 09.00 h do 15.00 h.



V rámci tejto výluky sa vykoná bežná údržba trate a okolia trate, úprava štrkového lôžka koľaje a kosenie okolia trate. Práce vykonajú zamestnanci ŽSR.



Cestujúci budú v tomto úseku prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou.