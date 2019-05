CESTUJÚCI, POZOR: Výluky sú na týchto železničných tratiach

Na všetkých úsekoch budú cestujúci prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou.

Bratislava 24. mája (TASR) - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) od 27. mája do 30. mája 2019 v čase od 07.45 – 13.20 h realizujú výlukové práce v úseku ŽST Úľany nad Žitavou – ŽST Šurany.



V rámci tejto výluky sa v uvedenom úseku vykoná súvislá zmena koľajníc, oprava geometrickej polohy koľaje, úprava štrkového lôžka do predpísaného profilu a odstraňovanie defektoskopických závad. Práce budú vykonávať zamestnanci ŽSR.



Cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou v úseku Podhájska – Úľany nad Žitavou a v úseku Šurany – Úľany nad Žitavou.



Výmena podvalov medzi ŽST Heľpa – ŽST Polomka

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú v dňoch 27. až 29. mája, v čase od 9.25 do 16.35 h, realizovať výluku medzi ŽST Heľpa – ŽST Polomka.



V rámci tejto výluky v uvedenom úseku pokračujú práce na výmene podvalov, ktorú zabezpečuje na základe zmluvy externá firma.



Odrieknuté vlakové spojenia v úseku Polomka – Červená skala budú 27. až 29. mája nahradené autobusovou dopravou.



Výmena podvalov v úseku trate Banská Štiavnica až Kozelník

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú dňa 27. – 31. mája 2019 v čase od 07.20 – 13.20 h a od 1. júna od 08.00 - 13.20 h realizovať výluku v úseku medzi Banskou Štiavnicou až Kozelníkom.



V rámci tejto výluky pokračujú práce spojené s výmenou podvalov. Práce zabezpečuje externá firma. Odrieknuté vlakové spojenia v úseku Hronská Dúbrava – Banská Štiavnica, Banská Štiavnica - Zvolen budú nahradené autobusovou dopravou.



Výluka v úseku Vyšné Hágy - Štrbské Pleso

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú v dňoch 27. mája 2019, v čase od 08.10 do 17.50 h a od 28. mája 2019, v čase od 08.10 h nepretržite až do 31. mája 2019 do 17.50 h, realizovať výlukové práce v úseku Vyšné Hágy – Štrbské Pleso.



V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje oprava geometrickej polohy koľaje, sanácia svahu, úprava zemnej pláne, montáž podvalových kotiev, úprava prídržnice, doťahovanie upevňovadiel, doplnenie, zhutnenie a úprava štrkového lôžka do profilu, smerová a výšková úprava koľaje na traťovú rýchlosť. Práce vykonávajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.



Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.



Výluka v úseku Veľký Šariš – Sabinov

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú v dňoch 27. až 31. mája, v čase od 8.10 do 13.10 h, realizovať výlukové práce v úseku Veľký Šariš – Sabinov.



V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje súvislá výmena koľajníc, odstraňovanie anomálií bezstykovej koľaje, oprava dilatačných škár, výmena a zváranie defektoskopicky chybných koľajníc, výmena a doťahovanie upevňovadiel, doplnenie a úprava štrkového lôžka do profilu. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.



Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.



Výluka v úseku Harmanec jaskyňa - Čremošné

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú 27. mája v čase od 10.15 h do 13.45 h realizovať výlukové práce v úseku Harmanec jaskyňa - Čremošné.



V rámci tejto výluky sa v uvedenom úseku zrealizujú práce s cieľom sanácie skalného zárezu. Práce bude vykonávať externá firma.



Cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou v úseku Banská Bystrica – Čremošné.

Výluka v úseku ŽST Sliač – ŽST Vlkanová

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú 27. až 30. mája a 2. júna v čase od 21.00 do 24.00 h a v dňoch 27. až 31. mája a 3. júna v čase od 00.00 do 03.45 h realizovať výlukové práce v úseku ŽST Sliač – ŽST Vlkanová z dôvodu rekonštrukcie nástupišťa.



V rámci tejto výluky sa pokračuje na prácach spojenými s komplexnou rekonštrukciou nástupišťa. Práce vykonávajú zamestnanci ŽSR.



