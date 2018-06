Cestujúcich na Letisku Košice bolo v 1. kvartáli o 18 % viac ako vlani

Konkrétne v apríli letisko vybavilo v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka o 15 percent viac cestujúcich.

Košice 4. júna (TASR) - Za prvé štyri mesiace tohto roka počet vybavených cestujúcich na Letisku Košice vzrástol o 18 percent. Konkrétne v apríli letisko vybavilo v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka o 15 percent viac cestujúcich.



"Konkrétne, v januári až apríli prešlo letiskom necelých 130.000 cestujúcich, v apríli prešlo letiskom vyše 35.000 cestujúcich, to znamená medziročný nárast za prvé štyri mesiace je okolo 20.000 cestujúcich a medziročný nárast za mesiac apríl 2017 versus apríl 2018 je vyše 5000 cestujúcich," uviedol pre TASR marketingový manažér letiska Juraj Toth.



"Je pravda, že v máji spoločnosť Wizz Air zrušila tri linky z Košíc, teda Kolín, Tel Aviv a Doncaster Sheffield, avšak na linke do Londýna nasadila väčšie lietadlo Airbus A321 s kapacitou 230 miest. Od októbra sa bude z Košíc lietať do dvoch nových destinácií. Na palube nemeckej spoločnosti Eurowings nemecké destinácie Mníchov a Düsseldorf," doplnil Toth.



Podľa jeho slov opäť očakávajú veľmi silnú, možno aj rekordnú letnú charterovú sezónu. "To znamená, všetky tieto tri veci, keď sa skumulujú, tak výpadok cestujúcich spôsobený zrušenými linkami Wizz Air-u by nemal byť až taký citeľný. Možno ho nepocítime vôbec, ale to nám ukáže až záver tohto roka," dodal Toth.