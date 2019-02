Cez portál hľadajú zamestnanie približne 2 % zdravotne znevýhodnených

Spoločnosť Profesia sa rozhodla, že chce podporovať skupinu ľudí so zdravotným znevýhodnením na trhu práce.

Bratislava 28. februára (TASR) - Za minulý rok si na pracovnom portáli Profesia.sk vytvorilo životopis takmer 2000 ľudí so zdravotným znevýhodnením. V súvislosti s vnímaním kolegov, ktorí majú zdravotné postihnutie, sú pomerne veľké rozdiely medzi tými, ktorí túto skúsenosť majú a tými, ktorí s ľuďmi so znevýhodnením nikdy nepracovali. Tí, ktorí v súčasnosti majú kolegu so zdravotným znevýhodnením, označujú túto skúsenosť ako pozitívnu vo vyše 37 % prípadov. Zamestnanci bez skúseností s takýmito kolegami, za pozitívum to považuje iba 6 %.



Spoločnosť Profesia sa rozhodla, že chce podporovať skupinu ľudí so zdravotným znevýhodnením na trhu práce. Aj z tohto dôvodu od 1. marca sprístupňuje všetkým svojim klientom databázu životopisov ľudí so zdravotným znevýhodnením zadarmo.



Každý klient si tak bude môcť prezerať životopisy ľudí, ktorí mali záujem o pridanie do tejto špecializovanej skupiny bezplatne. Možnosť narábať s databázou životopisov uchádzačov otvorených novým príležitostiam je u klientov jednou z najčastejšie využívaných spoplatnených služieb spoločnosti.



"Veríme, že bezplatná možnosť osloviť človeka so znevýhodnením s pracovnou ponukou pomôže nielen firmám, ale aj chráneným dielňam či sociálnym podnikom. Súbežne komunikujeme s neziskovými organizáciami, ktoré sa venujú ľuďom so znevýhodnením, aby boli pripravení na výberové pohovory a vedeli si životopis cez portál vytvoriť správne. Dávame im informácie aj k osobnej či pracovnej asistencii, ktoré im môžu pomôcť najmä v zapracovaní počas skúšobnej doby," vysvetľuje Anna Podlesná z Profesie.



Z uchádzačov o prácu, ktorí si v roku 2018 vytvorili životopis na pracovnom portáli, boli takmer dve percentá so zdravotným znevýhodnením. Ukazuje sa, že tento podiel sa za posledné roky príliš nemení.



Najväčšia časť uchádzačov so zdravotným znevýhodnením má maturitné vzdelanie. Ľudia s týmto vzdelaním tvorili takmer 40 % zo životopisov, ktoré si zdravotne postihnutí ľudia vytvorili v roku 2018.



Za maturitou nasleduje stredoškolské vzdelanie bez maturity. Takéto vzdelanie má takmer 32 % uchádzačov. Na treťom mieste skončilo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ktoré má vyštudované viac ako desatina ľudí.