Chov oviec v SR a ČR za priemerom EÚ a aj sveta výrazne zaostáva

Na Slovensku mali podľa analýzy v minulom roku ovčie chovy podľa oficiálnych štatistík 365.000 kusov, teda 67 oviec na tisíc obyvateľov.

Bratislava 24. marca (TASR) - Chov oviec na Slovensku a Česku za priemerom Európskej únie (EÚ) a aj sveta výrazne zaostáva. Vyplýva to z analýzy UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.



Na Slovensku mali podľa analýzy v minulom roku ovčie chovy podľa oficiálnych štatistík 365.000 kusov, teda 67 oviec na tisíc obyvateľov. "Ešte menšiu populáciu nájdeme v Česku, kde na tisíc obyvateľov pripadá len 21 oviec, menej vykazuje už len Nemecko, Luxembursko, Belgicko a Poľsko. V oboch našich krajinách sa populácia oviec znižovala najmä v období po revolúcii, v deväťdesiatych rokoch," priblížil analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Ľubomír Koršňák.



Následne v úvode tisícročia ovčiarstvo v oboch krajinách podľa neho predsa len zaznamenalo miernu renesanciu, úrovne z roku 1990 však už ani zďaleka nedosiahlo. Kým stavy oviec v Česku posledné roky stagnujú alebo dokonca nepatrne rastú, na Slovensku sa ich počet začal po roku 2012 opäť znižovať. Za posledných päť rokov sa v SR populácia oviec podľa oficiálnych štatistík znížila o desatinu. Aktuálny trend ovčiarstva je podľa Koršňáka v kontradikcii s vývojom v EÚ, kde sa chovy oviec podarilo v posledných rokoch stabilizovať. "Klesajúci trend na Slovensku by tak mohol naznačovať znižujúcu sa konkurencieschopnosť slovenských ovčiarov, ktorí aj napriek pretrvávajúcemu záujmu o ovčie produkty na domácom trhu neraz zápasia o prežitie," myslí si Koršňák.



Najpočetnejšiu populáciu oviec v Európe nájdeme v Turecku (34 miliónov kusov), z krajín EÚ vo Veľkej Británii (24,5 milióna ks) a Španielsku (16 milióna ks).



V prepočte na obyvateľa najviac oviec chovajú na Faerských ostrovoch (1,4 ks) a Islande (1,3 ks), z krajín EÚ v Írsku a Grécku (0,8 ks). Kým chovy v Írsku sú určené z veľkej časti na export, grécke chovy slúžia najmä na krytie domácej potreby. Íri patria k najväčším európskym exportérom oviec a ovčieho mäsa s podielom 10 % na vývozoch EÚ (s asi 20-% podielmi dominujú Španieli a Rumuni, nasledovaní Veľkou Britániou so 17 %). V prepočte na obyvateľa Íri ročne vyvezú až 14 kg oviec a ovčieho mäsa, čo je dvakrát viac ako druhí v poradí, Rumuni. Grécke exporty oviec a ovčieho mäsa na obyvateľa nedosahujú ani polovicu priemeru EÚ.