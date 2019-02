Chovanec: Firmy v SR musia využiť šance ponúkané umelou inteligenciou

Chovanec v rozhovore pre TASR pripomenul, že všetky nové technológie, ktoré majú prispieť k tomu, že firmy budú fungovať efektívnejšie, sú dôležité.

Brusel 19. februára (TASR) - Slovensko ako člen EÚ chce držať krok v oblasti využívania umelej inteligencie (UI) v podnikovej a priemyselnej sfére. Uviedol to štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Rastislav Chovanec v rámci dvojdňového zasadnutia Rady EÚ pre konkurencieschopnosť (COMPET) v Bruseli.



Chovanec v rozhovore pre TASR pripomenul, že všetky nové technológie, ktoré majú prispieť k tomu, že firmy budú fungovať efektívnejšie, sú dôležité. Prichádzajú z oblasti vedy, výskumu a inovácií, a je potrebné, aby firmy z EÚ dokázali udržať krok s najvyspelejšími firmami a aby nestrácali svoju konkurencieschopnosť vo svete.



"Umelá inteligencia je fenomén, ktorý dokáže zmeniť fungovanie niektorých výrobných procesov alebo podnikateľských modelov," vysvetlil Chovanec.



Pripomenul, že Slovensko má schválenú stratégiu inteligentného priemyslu a tá sa dotýka aj opatrení, ktoré by mali viesť k tomu, že aj slovenské firmy budú vedieť používať UI. "Takisto pripravujeme s Úradom podpredsedu vlády novú stratégiu na podporu umelej inteligencie na Slovensku," dodal Chovanec.



Diskusie na Rade ministrov v Bruseli boli podľa jeho slov aj o tom, ako majú nastavené nástroje v tejto oblasti niektoré iné členské štáty, respektíve, na čo sa chceme zamerať my na Slovensku.



Po brexite EÚ stratí asi štvrtinu výskumného a vedeckého potenciálu v oblasti UI, lebo veľa vecí sa odohráva v Spojenom kráľovstve. Ako však spomenul Chovanec, dôležité bude, aby sa do najnovších inovačných projektov zapájali aj menšie firmy, kde je priestor aj pre tie zo Slovenska.



"Lebo možnosti, ktoré vznikajú prostredníctvom zberu nových dát a vyhodnocovania veľkých dát, to sú aktivity, ktoré smerujú aj k umelej inteligencii a preto dnes hľadáme možnosť, ako ich podporiť aj na Slovensku," opísal situáciu. Už aj preto, aby slovenské podniky dokázali udržať krok s najvyspelejšími štátmi



V prípade Slovenska je zaujímavé, že umelá inteligencia čoraz viac dopĺňa automobilový priemysel, čo pre Slovensko ako automobilovú veľmoc znamená, že má potenciál, aby sa najnovšie vedecké a výskumné poznatky uplatňovali v odvetviach, v ktorých je Slovensko dominantné.



"Umelá inteligencia môže slúžiť aj pri nejakých prediktívnych modeloch, ktoré robia centrá podnikových služieb, čo je veľký zamestnávateľ. Máme naštartované také aktivity, ktoré vedú k tomu, že by naše podniky nemuseli strácať konkurencieschopnosť," zhodnotil situáciu Chovanec.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)