Chrobák nosatec ničí v Rakúsku polia cukrovej repy

Silné rozmnoženie nosatca dávajú pestovatelia repy a poľnohospodárski odborníci do súvislosti so zákazom aplikovania niektorých druhov ochrannej látky neonicotinoidu.

Viedeň 5. mája (TASR) - Rakúski pestovatelia cukrovej repy, ktorých plochy zničil alebo poškodzuje chrobák nosatec, dostanú štátnu pomoc ešte predtým, než sa bude konať krízový summit odborníkov na odstránenie následkov pohromy.



Tí pestovatelia, ktorých plochy zo 75 % napadol škodca, ich môžu vyorať a zasadiť alebo vysiať nové plodiny, napríklad kukuricu.



Rakúska vláda však bude podporovať pestovateľov cukrovej repy aj naďalej, aby domáci cukor zostal v regáloch obchodov a nezvyšoval sa jeho import. Spolková ministerka pôdohospodárstva Elisabeth Köstingerová uskutoční ešte v máji stretnutie s predstaviteľmi obchodných sietí, domácimi odborníkmi, pestovateľmi plodiny a zástupcami cukrovarníckeho priemyslu.



Silné rozmnoženie nosatca dávajú pestovatelia repy a poľnohospodárski odborníci do súvislosti so zákazom aplikovania niektorých druhov ochrannej látky neonicotinoidu. Ministerka však poukazuje na to, že prípravok v prípade použitia na ochranu porastov cukrovej repy hubí včely. Súhlasí s tým, že v celoeurópskom meradle budú od roku 2019 zakázané.



Poslankyňa rakúskeho parlamentu Angela Baumgartnerová v piatok (4.5.) povedala, že sa zákazom aplikácie neonicotinoidov zobrala pestovateľom repy posledná možnosť, aby ich hospodárenie mohlo byť rentabilné.