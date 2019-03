Čína a USA sú údajne blízko k dohode, summit má byť okolo 27. marca

Počas osem mesiacov trvajúcej obchodnej vojny USA uvalili dovozné clá na čínske produkty v hodnote 250 mld. USD, zatiaľ čo Peking odpovedal odvetnými clami na produkty USA v hodnote 110 mld. USD.

Washington 4. marca (TASR) - Spojené štáty a Čína sa výrazne priblížili k ukončeniu obchodného sporu a uzatvoreniu finálnej dohody. Uviedol to v nedeľu večer (3. 3.) zdroj blízky rokovaniam. Podľa neho Čína urobila viaceré ústupky, vrátane prísľubu štrukturálnych zmien v ekonomike. Vzhľadom na pokrok v rokovaniach by americký prezident Donald Trump a jeho čínsky náprotivok Si Ťin-pching mohli formálnu obchodnú dohodu podpísať okolo 27. marca, informoval americký denník The Wall Street Journal.



Počas osem mesiacov trvajúcej obchodnej vojny USA uvalili vysoké dovozné clá na čínske produkty v celkovej hodnote 250 miliárd USD (219,63 miliardy eur), zatiaľ čo Peking odpovedal odvetnými clami na americké produkty v hodnote 110 miliárd USD. Kroky obidvoch krajín zasiahli finančné trhy, narušili dodávateľské siete a znížili export agrokomodít z USA.



Po informáciách, že Čína urobila viaceré ústupky, predstavitelia americkej vlády v minulých dňoch uviedli, že prezidenti by mohli uzatvoriť dohodu už v najbližších týždňoch, a to v Trumpovom luxusnom sídle Mar-a-Lago na Floride. Zdroj oboznámený s rokovaniami dodal, že presný termín zatiaľ stanovený nebol, Peking si však ponechal zhruba 10 dní približne od 20. marca na určenie termínu schôdzky.



Ďalší zdroj blízkych diskusiám informoval, že Čína prisľúbila zvýšenie dovozu amerických agroproduktov, energií a ďalších výrobkov a zároveň prisľúbila viaceré štrukturálne zmeny. Ako informoval The Wall Street Journal, podľa viacerých zdrojov však aj naďalej zostáva niekoľko prekážok a každá zo strán bude pravdepodobne čeliť doma kritike, že podmienky sú príliš výhodné pre druhú stranu.



Súčasťou dohody má byť aj nákup zemného plynu Čínou od americkej firmy Cheniere Energy za 18 miliárd USD, dodal The Wall Street Journal. Spoločnosť sa k informáciám nevyjadrila. Už minulý rok pritom firma podpísala 20-ročnú dohodu s čínskou spoločnosťou CNPC o dodávkach plynu, ktorý by mala exportovať z terminálu v Louisiane. Platnosť kontraktu je stanovená do konca roka 2043.