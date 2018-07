Dôvodom tejto zmeny sú politické opatrenia v Číne aj USA, keďže politici na oboch stranách sa snažia chrániť domáce odvetvia alebo zabrániť odlevu kapitálu.

New York 22. júla (TASR) - Čína investuje 9-násobne viac v Európe než v Severnej Amerike z dôvodu rastúcej politickej divergencie, vyplýva zo správy spoločnosti Baker Mackenzie.



Priame zahraničné investície (PZI) z Číny smerujúce do Európy v 1. polroku 2018 výrazne stúpli, naopak, investície smerujúce do Severnej Ameriky minulý rok padli o 92 % z 24 miliárd USD (20,57 miliardy eur) na 2 miliardy USD.



V prvých šiestich mesiacoch tohto roka novoohlásené čínske fúzie a akvizície v Európe dosiahli 20 miliárd USD oproti 2,5 miliardy USD v Severnej Amerike a dokončené čínske investície v Európe prevýšili investície v Severnej Amerike šesťnásobne, keď dosiahli 12 miliárd USD oproti 2 miliardám USD.



Dôvodom tejto zmeny sú politické opatrenia v Číne aj USA, keďže politici na oboch stranách sa snažia chrániť domáce odvetvia alebo zabrániť odlevu kapitálu. Na pozadí rastúceho odlevu kapitálu v roku 2016 Čína sprísnila reguláciu týkajúcu sa zahraničných investícií, čím zabránila odlevu investícií v druhej polovici roka 2016.



Čínske firmy sa rýchlym tempom zbavujú aktív v Severnej Amerike, keď v 1. polroku dokončili predaj aktív vo výške 9,6 miliardy USD a rozrokovali predaje aktív vo výške 5 miliárd USD. Predaje sa dotkli aj Európy, keď čínske firmy tu v prvých šiestich mesiacoch tohto roka predali aktíva vo výške 1 miliardy USD a majú rozrokované predaje aktív vo výške ďalších 7 miliárd USD.



V USA sa z dôvodu národnej bezpečnosti zintenzívňuje regulácia týkajúca sa investícií, ktorá požaduje ich prísnejšie preverovanie. Pracuje sa tiež na rámci pre striktnejšiu kontrolu transferu technológií vyvinutých v USA.



Čína chce pre narastajúci obchodný spor s USA prehĺbiť svoje vzťahy s Európou. Čínsky premiér Li Kche-čchiang, ktorý nedávno hostil európskych lídrov, podčiarkol potrebu podpory voľného obchodu a multilateralizmu. Peking a Brusel sa tiež dohodli na vytvorení pracovnej skupiny na reformu Svetovej obchodnej organizácie (WTO).



V 1. polroku 2018 bolo top európskou destináciou pre čínske investície Švédsko (3,6 miliardy USD), za ktorým nasledovali Británia (1,6 miliardy USD), Nemecko (1,5 miliardy USD) a Francúzsko (1,4 miliardy USD).