Čína nemieni devalvovať menu na podporu exportu

Čína tak reagovala na najnovšie vyhlásenia amerického ministerstva financií.

Peking 23. júla (TASR) - Hodnotu čínskej meny určuje trh a Peking nemá v pláne devalvovať jüan s cieľom podporiť export. Čína tak reagovala na najnovšie vyhlásenia amerického ministerstva financií.



Na pondelkovej tlačovej konferencii hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Keng Šuang reagoval na vyjadrenia amerického ministra financií Stevena Mnuchina, ktorý pre agentúru Reuters povedal, že USA plánujú preveriť nízky kurz jüanu v rámci pravidelnej polročnej správy ministerstva o menovej manipulácii. Tá by mala byť známa 15. októbra. Mnuchinove vyjadrenia sú prvé od začiatku roka 2017, keď Trumpova administratíva naznačila, že by mohla označiť Čínu za menového manipulátora.



Keng Šuang uviedol, že kurz čínskej meny vychádza z dopytu a ponuky na trhu a Čína neplánuje devalvovať svoju menu preto, aby podporila vývoz. "Čína nemá v úmysle využiť na podporu exportu také prostriedky, ako je devalvácia meny," povedal Keng Šuang. Od konca 1. kvartálu však kurz čínskej meny klesol oproti doláru o 7 %.



Keng Šuang zároveň dodal, že hrozby a zastrašovanie v obchodných vzťahoch na Čínu neplatia. Reagoval tým na vyjadrenia amerického prezidenta Donalda Trumpa z konca minulého týždňa, že by mohol uvaliť dovozné clá na všetok čínsky tovar dovážaný do USA. To by znamenalo produkty v hodnote okolo 500 miliárd USD (428,45 miliardy eur).



Trump v rozhovore pre televíznu stanicu CNBC povedal, že USA sú v obchode s Čínou "v obrovskom deficite" a on je "ochotný ísť až na 500". Poukázal tým na hodnotu čínskeho tovaru dovezeného do USA v minulom roku. Tá predstavovala 505,5 miliardy USD.



(1 EUR = 1,1670 USD)