Čína nepodľahne žiadnemu tlaku USA v obchodnom spore

Peking 13. júna (TASR) - Čína nepodľahne žiadnemu, ani "maximálnemu tlaku" zo strany Washingtonu a akýkoľvek pokus USA prinútiť Čínu prijať obchodnú dohodu zlyhá. Uviedlo to vo štvrtok čínske ministerstvo obchodu.



Ako povedal novinárom na pravidelnom brífingu hovorca ministerstva Kao Feng, Čína nemieni ustupovať z princípu. Čo sa týka vyhlásenia amerického prezidenta Donalda Trumpa, že Peking porušuje pôvodne dané sľuby, Kao Feng povedal, že "dokiaľ nie je dohodnuté všetko, nie je dohodnuté nič".



Rokovania o obchode medzi dvomi najväčšími ekonomikami sveta sa v máji dostali do slepej uličky. Spor eskaloval po tom, ako Trump obvinil Peking, že neplní dohodnuté sľuby, a rozhodol o zvýšení dovozných ciel na čínsky tovar v ročnej hodnote 200 miliárd USD (176,63 miliardy eur). Čína reagovala odvetným zvýšením dovozných ciel na americké produkty v hodnote 60 miliárd USD ročne.



Trump zároveň pohrozil novými clami aj na ďalší čínsky tovar, a to v minimálnej hodnote 300 miliárd USD. S týmito clami chce počkať do schôdzky lídrov štátov skupiny G20. Tá sa uskutoční v japonskej Osake 28. - 29. júna. Na samite predstaviteľov G20 by sa Trump mal stretnúť s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom a v tejto súvislosti vyhlásil, že ak k stretnutiu nedôjde, následne zavedie clá.



(1 EUR = 1,1323 USD)