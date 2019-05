Čína označila za zásah do suverenity obmedzenie podpory firmám

USA 10. mája zvýšili clá na čínsky import v hodnote 200 miliárd USD (178,78 miliardy eur) z 10 % na 25 %, čo podnietilo Peking k odvetným opatreniam.

Peking 26. mája (TASR) - Čína považuje za "zásah" do svojej ekonomickej suverenity požiadavku Spojených štátov, aby obmedzila podporu štátnych podnikov. Informovala o tom v sobotu (25. 5.) čínska tlačová agentúra Sinchua.



Obchodné napätie medzi Washingtonom a Pekingom začiatkom mája prudko vzrástlo po tom, ako americká administratíva obvinila Čínu, že nedodržiava svoje predchádzajúce sľuby o "štrukturálnych zmenách v hospodárskych praktikách".



USA 10. mája zvýšili clá na čínsky import v hodnote 200 miliárd USD (178,78 miliardy eur) z 10 % na 25 %, čo podnietilo Peking k odvetným opatreniam. A obchodné rokovania medzi dvoma najväčšími ekonomikami sveta sa zastavili. Čína poprela obvinenia, že vycúvala zo svojich sľubov, a zopakovala, že nebude robiť ústupky „v principiálnych záležitostiach“, aby obhájila svoje základné záujmy. Žiadne ďalšie podrobnosti nezverejnila.



Podľa Sinchua americká vláda na rokovaniach predložila Číne "množstvo arogantných požiadaviek, vrátane obmedzenia rozvoja štátnych podnikov". Štátne podniky v Číne dostávajú nielen obrovské dotácie, ale aj skryté výhody, ako sú vládne záruky za ich dlhy a nižšie úroky z úverov, tvrdia analytici a podnikateľské skupiny.



"Je zrejmé, že je to mimo rámca obchodných rokovaní a dotýka sa základného ekonomického systému Číny," napísala Sinchua. "To ukazuje, že za obchodnou vojnou Spojených štátov proti Číne je snaha napadnúť hospodársku suverenitu Číny a prinútiť ju, aby poškodila svoje základné záujmy."



Agentúra v komentári dodala, že Spojené štáty vzniesli nepodložené obvinenia, vrátane toho, že Peking nútil zahraničné firmy, pôsobiace v Číne, k transferom technológií. To všetko sú vraj dôkazy, že americká strana "núti Čínu, aby zmenila svoj rozvoj".