Čína pomohla klenotníckej firme Richemont k výraznému rastu tržieb

Bern 11. januára (TASR) - Švajčiarska klenotnícka spoločnosť Richemont zaznamenala za 3. kvartál obchodného roka 2018/2019 výrazný rast celkových tržieb. Prispel k tomu najmä vývoj na čínskom trhu.



Druhá najväčšia klenotnícka firma na svete informovala, že celkové tržby dosiahli v období od októbra do konca decembra 3,92 miliardy eur. Medziročne to predstavuje rast o 25 %. Po očistení o kurzové vplyvy sa tržby zvýšili o 24 %.



Firma známa značkami ako Cartier či Piaget oznámila rast tržieb vo viacerých kľúčových regiónoch, pričom dôležitý bol vývoj v kontinentálnej Číne, kde sa tržby spoločnosti zvýšili o dvojciferné číslo. To pomohlo vykompenzovať pokles v regióne Blízky východ a Afrika. Aj v Európe a Amerikách sa tržby zvýšili o dvojciferné číslo, ako aj v oblasti Ázie-Tichomoria a v Japonsku.



V prípade nezapočítania akvizícií internetových predajcov Yoox Net-A-Porter (YNAP) a Watchfinder však tržby vzrástli len o 6 % a ak sa nezapočítajú ani kurzové vplyvy tak o 5 %. V druhom prípade zaznamenala firma pokles tržieb na Blízkom východe aj v Európe, kde do výsledkov zasiahli protivládne protesty vo Francúzsku. Tie negatívne ovplyvnili cestovný ruch a viedli k zatvoreniu obchodov počas šiestich po sebe idúcich sobôt.



Výsledky za celý obchodný rok 2018/2019, ktorý sa skončí v marci, oznámi firma Richemont 17. mája.