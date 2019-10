Čína predbehla USA v počte najhodnotnejších startupov

Peking 21. októbra (TASR) - Čína predbehla USA v počte začínajúcich súkromných technologických firiem, tzv. startupov, ktoré investori oceňujú viac ako na 1 miliardu dolárov (897,34 milióna eur).



Podľa prieskumnej spoločnosti Hurun Report v júni 2019 bolo z celkového počtu 494 najhodnotnejších startupov (ktorých analytici prezývajú jednorožce) na svete až 206 z Číny.



Vďaka tomu patrí tejto ázijskej krajine prvá priečka v rebríčku najhodnotnejších startupov a USA, ktoré sú domovom len 203 "jednorožcov", sa ocitli na druhom mieste.



„Čína a USA tak dominujú s viac ako 80 % najhodnotnejších startupov, napriek tomu, že sa dohromady podieľajú iba 50 % na svetovom hrubom domácom produkte (HDP) a štvrtinou na svetovej populácii,“ uviedol predseda Hurun Report Rupert Hoogewerf. „Zvyšok sveta sa musí zobudiť a vytvoriť prostredie, v ktorom sa budú môcť startupy rozvíjať.“



Podľa spoločnosti Hurun je Čína domovom troch najcennejších jednorožcov na svete: spoločnosti Ant Financial, dcéry internetového obchodu Alibaba, tvorcu aplikácií ByteDance a gigantu Didi Chuxing pre zdieľanú jazdu. Ich celková hodnota sa odhaduje na 280 miliárd USD.



Medzi veľké mená z USA patria okrem Airbnb (pre prenájom ubytovania) a WeWork (prevádzkovateľ zdieľaných priestorov na prácu), aj menej známe startupy, ako je spoločnosť Zume s automatizovanou dodávkou pizze so sídlom v Kalifornii a fantasy športová platforma Dream11.



Spoločnosť Hurun v pondelok zverejnila svoj prvý globálny zoznam hodnotných startupov tzv. Unicorn List. A ten ukázal, že Čína v počte jednorožcov predbehla USA.



Na druhej strane, správa, ktorú v júni zverejnila iná výskumná firma - Visual Capitalist a opiera sa o údaje z mája 2019 tvrdí, že v Číne je iba 94 z najhodnotnejších startupov, zatiaľ čo v USA až 156.



Firmy v zozname spoločnosti Hurun boli založené v priemere len pred siedmimi rokmi a viac ako polovica z nich pochádza z piatich odvetví, vysvetlil Hoogewerf.



Podľa Hurun najviac jednorožcov na svete je v odvetviach e-commerce a fintech, po ktorých nasledujú cloud computing, umelá inteligencia a logistika.



Okrem toho niekoľko spoločností na zozname Horun bolo predtým divíziami väčších firiem, od ktorých sa odčlenili.



„Čínske spoločnosti sú zďaleka najúspešnejšie pri oddeľovaní jednorožcov," povedal Hoogewerf. Napríklad spoločnosť Alibaba najprv spustila Alipay a v roku 2014 odčlenila svoje finančné divízie do spoločnosti Ant Financial, dodal.



(1 EUR = 1,1144 USD)