Čína sa chce stať najväčším svetovým predajcom ojazdených vozidiel

New York 28. júla (TASR) - Istá čínska spoločnosť nedávno vyviezla 300 ojazdených vozidiel do Kambodže, Nigérie, Mjanmarska a Ruska. Ide o prvý čínsky export tohto druhu, keďže Peking doteraz obmedzoval rozsiahlejší vývoz ojazdených vozidiel. Snažil sa tak chrániť svojich výrobcov, ktorí sa obávali, že nízka kvalita môže poškodiť ich reputáciu. "Príde aj ďalší takýto export a jeho vplyv presiahne domáci trh ojazdených áut," myslí si komentátor agentúry Bloomberg Adam Minter.



Keďže v súčasnosti sa pozornosť sveta upiera na elektrické a autonómne vozidlá, je ľahké prehliadnuť rozsah a vplyv trhu ojazdených. V rozvinutých krajinách sa predáva dvojnásobne viac starších áut než nových. Napríklad v USA sa vlani predalo 17,3 milióna nových vozidiel a až 40,2 milióna použitých. A táto medzera sa v tomto roku ešte rozšíri najmä pre rozdiel v cenách.



Všetky bohaté krajiny za posledné desaťročia vyviezli aspoň časť ojazdených áut do rozvinutých štátov, ako sú Nigéria či Mexiko. Export priniesol viac než len zoškrtanie znečisťujúceho vozového parku: znížením ponuky ojazdených vozidiel sa podporil predaj nových.



V porovnaní s domácim predajom ide o veľmi nízke číslo, napríklad USA vlani vyviezli 800.000 jazdeniek a tento počet je relatívne stabilný od roka 2013. Napriek tomu to predstavuje takmer tretinu osobných a ľahkých úžitkových vozidiel, ktoré sa ročne vyvážajú z USA. Japonsko exportuje ročne takmer milión áut z druhej ruky. Veľké počty odchádzajú každý rok aj zo Singapuru, z Kórey, niektorých európskych krajín a Kanady.



Podľa Mintera dáva zmysel, že sa do tohto obchodu zapojí aj Čína. V prvom rade pre narastajúce počty ojazdených vozidiel. Hoci v Číne sa vlani predalo 28 miliónov nových a takmer 14 miliónov ojazdených áut, pomer sa už čoskoro obráti. Registrovaných je tu vyše 300 miliónov vozidiel a je len otázkou času, kedy ich majitelia začnú predávať. Navyše sa kvalita čínskych áut zlepšila do bodu, že aj spotrebitelia v západnom svete sa pre ne rozhodnú. Nehovoriac o tom, že sú lacnejšie než konkurenčné toyoty či fordy.



Čínsky automobilový priemysel klesá a politici hľadajú možnosti, ako ho podporiť. Export ojazdených áut môže byť podľa čínskej vlády prostriedkom, ktorý podporí kúpu domácich áut. Tento postup môže zasiahnuť automobilový priemysel z celého sveta najmä pre tvrdšiu konkurenciu. Zvýšená ponuka ojazdených áut nevyhnutne povedie k poklesu cien v momente, keď sa do obchodu zapojí Čína.



Náznaky už možno vidieť v odvetví, ktoré s automobilmi nemá nič spoločné: v textilnom priemysle. Z Číny sa stal najväčší výrobca a odberateľ odevov a rovnako aj najväčším exportérom použitého oblečenia. Odhaduje sa, že ročne exportuje až 26 miliónov ton nosených odevov, kým podľa dostupných štatistík v USA išlo v roku 2015 o 16 miliónov ton.



I keď podľa oficiálnych štatistík Čína v roku 2015 vyviezla odevy z druhej ruky za 218,2 milióna USD (195,91 milióna eur) a USA za 575,5 milióna USD, Čína je najrýchlejšie rastúcim zdrojom použitého oblečenia. Obchodníci v západnej Afrike sa sťažujú, že záplava čínskeho textilu podkopala nielen trh nových odevov, ale aj tých nosených.



Vývoz čínskych ojazdených vozidiel sa začína pomaly, no krajina sa podľa Mintera časom nevyhnutne stane ich najväčším svetovým exportérom. "Svetové automobilky by si mali zapnúť svoje bezpečnostné pásy," konštatuje komentátor.



