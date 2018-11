Čína sa do roku 2030 stane najnavštevovanejšou turistickou destináciou

Do roku 2030 by sa počet ciest zahraničných turistov mal zvýšiť o ďalšiu miliardu a úmerne tomu stúpne aj obrat tohto odvetvia.

Peking 10. novembra (TASR) - Čína podľa expertov z prieskumnej spoločnosti Euromonitor International do roku 2030 predbehne Francúzsko a stane sa najnavštevovanejšou turistickou destináciou na svete. Rozrastajúca sa stredná trieda v Ázii totiž míňa stále viac peňazí na cestovanie.



Štúdia, ktorú Euromonitor predstavil tento týždeň na konferencii v Londýne, predpovedá, že v roku 2018 sa na celom svete uskutoční 1,4 miliardy turistických ciest, čo je o 5 % viac ako minulý rok. A odhaduje, že príjmy tohto odvetvia stúpnu o 11 %.



Do roku 2030 by sa počet ciest zahraničných turistov mal zvýšiť o ďalšiu miliardu a úmerne tomu stúpne aj obrat tohto odvetvia. Odborníci zároveň predpovedajú, že Čína, čo do počtu turistov, predbehne Francúzsko a stane sa svetovou destináciou číslo jedna.



Veľká časť expanzie v oblasti cestovného ruchu, ktorý už osem rokov rastie rýchlejšie ako globálna ekonomika, sa sústreďuje v ázijsko-tichomorskom regióne, kde sa očakáva nárast výletov v tomto roku o 10 %.



Región profituje z rýchlo expandujúcich lokálnych ekonomík, ako aj z rozširujúcej sa strednej triedy, ktorá míňa čoraz viac peňazí na voľnočasové aktivity.



A zároveň postupný proces uvoľňovania vízových obmedzení uľahčuje cestovanie v regióne, pričom 80 % príchodov do Ázie pochádza práve z tohto regiónu. Nadchádzajúce športové podujatia, ako sú letné olympijské hry 2020 v Tokiu a zimné v Pekingu v roku 2022, pravdepodobne ešte viac podporia cestovanie do tejto oblasti.



Cestovný ruch už je kľúčovým pilierom čínskeho hospodárstva a ďalšie investície smerujú do zlepšenia infraštruktúry a štandardov.



Ďalšími krajinami, ktoré sa podľa Euromonitoru môžu tešiť na nárast turistov sú Egypt, Tunisko a Turecko. Tieto destinácie v ostatných rokoch zaznamenali prudký pokles počtu turistov v súvislosti s bezpečnostnými problémami. No zdá sa, že najmä Egyptu sa už darí po dlhom období úpadku, ktorý je vo veľkej miere spojený s politickým prevratom v roku 2011 a zostrelením ruského civilného lietadla nad polostrovom Sinaj v roku 2015 pobočkou Islamského štátu, pri ktorom zahynulo 224 ľudí.



No aj napriek tomu, že počet dovolenkárov Egypte v rokoch 2017 a 2018 vzrástol o vyše 100 %, pričom vlani dosiahol 8 miliónov, stále je výrazne nižší ako 14 miliónov návštevníkov v roku 2010.



Európe sa zatiaľ tiež darí. Počet turistov na starom kontinente stúpa aj napriek hospodárskym a politickým nepokojom v niektorých krajinách, ktoré čelili útokom extrémistov.



Jedným zo zdrojov neistoty, pokiaľ ide o vyhliadky na ďalší rozvoj turistiky, je brexit. Britskí turisti totiž radi navštevujú najmä juh Európy, ale po vystúpení svojej krajiny z Európskej únie môžu milióny z nich zostať doma. To by mohlo pocítiť zvlášť Španielsko, kde sa turisti zo Spojeného kráľovstva podieľajú približne pätinou na príjmoch súvisiacich s turistikou.