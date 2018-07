Čína sa obrátila na WTO pre plány ďalších ciel v USA

Postup Číny je nezvyčajne rýchly. Svoju sťažnosť totiž podala ani nie týždeň po tom, ako americký obchodný zástupca navrhol 10-% clá na ďalší čínsky tovar v celkovej hodnote 200 miliárd USD.

Peking 16. júla (TASR) - Čína sa v pondelok obrátila na Svetovú obchodnú organizáciu (WTO) so sťažnosťou na hrozbu ďalších ciel zo strany USA vo výške 200 miliárd USD (177,78 miliardy eur). Oznámilo to čínske ministerstvo obchodu.



Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa pritom kritizovala WTO, že nie je schopná riešiť problémy, ktoré predstavuje Čína. To naznačuje, že sťažnosť Pekingu by mohla mať len malý vplyv na Washington. Môže však pomôcť Číne získať podporu ostatných vlád, ktoré pre zmenu kritizovali Trumpa za jeho obchodnú politiku.



Postup Číny je nezvyčajne rýchly. Svoju sťažnosť totiž podala ani nie týždeň po tom, ako americký obchodný zástupca navrhol 10-% clá na ďalší čínsky tovar v celkovej hodnote 200 miliárd USD, ktoré by však nemali nenadobudnúť platnosť skôr ako v septembri.



Čína sa snaží získať podporu v boji s USA, aj keď zatiaľ márne, od Európy, Južnej Kórey a ďalších vlád. Dnešný krok podľa Pekingu "naznačuje, že oceňuje úlohu pravidiel WTO".



Washington už pritom zaviedol 25-% colné sadzby na čínsky tovar vo hodnote 34 miliárd USD v reakcii na sťažnosti amerických firiem, podľa ktorých im Peking kradne alebo ich núti, aby mu odovzdali svoje technológie. Čína reagovala odvetnými clami v rovnakej výške na americký dovoz.



Ekonómovia a podniky naznačili, že v prípade ďalších ciel sa Peking môže pokúsiť narušiť operácie amerických spoločností, najmä v odvetví služieb, v ktorom Spojené štáty vykazujú prebytok. Čínski predstavitelia sa medzitým pokúsili apelovať na americké firmy. Chceli by ich získať za spojencov.



(1 EUR = 1,1643 USD)