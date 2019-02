Čína sa snaží prilákať zahraničné investície do štátnych firiem

Peking chce získať investície zo zahraničia do svojich väčších štátnych firiem, ktoré sa aktuálne reformujú, aby sa zvýšila ich konkurencieschopnosť.

Peking 17. februára (TASR) - Čína sa bude snažiť prilákať zahraničné investície.



Peking chce získať investície zo zahraničia do svojich väčších štátnych firiem, ktoré sa aktuálne reformujú, aby sa zvýšila ich konkurencieschopnosť, uviedol šéf čínskeho úradu pre správu a dohľad nad štátnymi podnikmi SASAC Siao Ja-čching.



Čína spustila nové kolo reforiem v roku 2016. Ich cieľom je zefektívnenie ťažkopádnych štátnych firiem. Medzi prostriedky na dosiahnutie tohto cieľa patrí obmedzenie nadmerných kapacít, zastavenie "zombie" stimulov, reštrukturalizácia ich aktív a vstup súkromného kapitálu.



"Súkromné zahraničné firmy by sa mali aktívne podieľať na reforme a rozvoji hlavných firiem a spoločne skúmať spôsoby úzkej spolupráce vrátane zmiešaného vlastníctva," uviedol Siao v nedeľu na internetovej stránke SASAC. Dodal, že SASAC bude tiež podporovať investície štátnych koncernov do súkromných a zahraničných firiem.