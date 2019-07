Čína skupuje české drevo, ponúka dobrú cenu a na kvalitu sa nepozerá

Čína sa tak tento rok stala treťou najväčšou vývoznou destináciou čerstvo vyťažených, ľahko opracovaných stromov a podľa štatistík Českého štatistického úradu (ČSÚ) len tesne zaostáva za Nemeckom.

Praha 29. júla (TASR) - Záujem Číny o drevo z Česka v poslednom období prudko vzrástol. Od januára do mája putovalo do Číny viac než 350.000 ton nespracovaného českého dreva, čo je takmer trojnásobok objemu z minulého roka. Tohtoročný vývoz dreva z Česka do najväčšej ázijskej ekonomiky dosiahol hodnotu takmer 1,1 miliardy Kč (43,07 milióna eur).



Čína sa tak tento rok stala treťou najväčšou vývoznou destináciou čerstvo vyťažených, ľahko opracovaných stromov a podľa štatistík Českého štatistického úradu (ČSÚ) len tesne zaostáva za Nemeckom. Lesníci si pochvaľujú nenáročnosť čínskych klientov aj lepšie ceny.



"Vzhľadom na prebytok dreva na európskom trhu je Čína vďaka svojej absorpčnej kapacite pre nás a celkovo pre všetkých exportérov zaujímavým obchodným partnerom," povedala Eva Jouklová, hovorkyňa štátnych Lesov Českej republiky.



Podľa ľudí z tohto odvetvia berú Číňania české drevo v balíku bez ďalších kvalitatívnych požiadaviek. "Jedinou podmienkou pre nich je, aby sa drevo zmestilo do kontajnerov. Tie merajú 12 metrov, takže drevo režeme na 11,8 metra, aby sa dali zatvoriť dvere," opísal pre denník E15 biznis s čínskymi partnermi zdroj, ktorý si želal zostať v anonymite. Podľa neho je jediným limitujúcim faktorom vývozu do Číny kapacita prepravy.



Číňania okrem toho dobre platia. "Ponúkaná cenová hladina je vzhľadom na zmienený kritický stav európskeho trhu s drevom zaujímavá," dodáva Jouklová. Podľa lesníkov sa do Číny predáva kubík smrekového dreva, čo zodpovedá hmotnosti zhruba 750 kilogramov čerstvého dreva, za ceny od 1000 do 1300 Kč. "Nemci alebo Rakúšania ho odoberajú za ceny zhruba o 15 % nižšie," povedal stredočeský lesný hospodár Miroslav Pacovský.



Do Číny putuje najmä drevo vyťažené v dôsledku kôrovcovej kalamity. Čínska ekonomika je od dreva vysoko závislá, a navyše stále hľadá náhradu za medziročne viac než 40-percentný prepad dodávok z USA spôsobený obchodnou vojnou. "V Česku nie sme schopní toľko dreva spracovať, Čína je v tejto chvíli prakticky jeho bezodným odberateľom," dodal Pacovský.



Tomu zodpovedajú aj vyhliadky na celý rok. "Predbežné odhady hovoria o tom, že do Číny by sa tento rok mal vyviezť až milión kubíkov surového dreva," povedal šéf drevospracujúcej firmy Wood & Paper Tomáš Pařík. Ako dodal, Česká republika dopláca na dlhodobo neriešenú podporu domáceho dopytu po výrobkoch z dreva.



V Česku sa podľa odhadov lesníkov môže tento rok vyťažiť pre problémy s kôrovcom až 50 miliónov kubíkov dreva, bežná ťažba sa pritom pohybuje okolo 16 miliónov kubíkov. Najviac surového dreva vyviezlo Česko tento rok do Rakúska, a to za 2,7 miliardy Kč. Do Nemecka putovalo drevo za takmer 1,5 miliardy Kč.



(1 EUR = 25,542 CZK)