Čína stanovila cieľ tohtoročného rastu ekonomiky na 6 - 6,5 %

Peking 5. marca (TASR) - Čínska vláda počíta s tohtoročným rastom ekonomiky v rozmedzí od 6 do 6,5 %. Uviedol to na úvod výročného zasadnutia parlamentu čínsky premiér Li Kche-čchiang. To znamená stanovenie slabšieho tempa rastu v porovnaní s rokom 2018, na ktorý si Peking stanovil cieľ rastu okolo 6,5 % a zároveň potvrdenie predbežných informácií z januára tohto roka. V minulom roku vzrástla čínska ekonomika o 6,6 %, čo bol najslabší rast od roku 1990.



"Stanovenie miernejších cieľov rastu znamená, že vláda si uvedomuje riziká vyplývajúce najmä z obchodného konfliktu s USA a z problémov v sektore malých a stredných podnikov," uviedol Raymond Yeung, hlavný ekonóm pre Čínu v ANZ Research. Viacerí analytici zároveň uviedli, že rámcové stanovenie rastu namiesto konkrétneho čísla dáva čínskej vláde priestor na manévrovanie.



S cieľom spomaľujúcu sa ekonomiku podporiť Li Kche-čchiang zároveň oznámil, že vláda zníži firemné dane a poplatky, zvýši infraštruktúrne investície a podporí úvery pre malé podniky. Plánované zníženie daní a poplatkov o takmer 2 bilióny jüanov (263,21 miliardy eur) je výraznejšie než v minulom roku, keď vláda zmiernila spomínané náklady firiem o 1,3 bilióna jüanov.



Li Kche-čchiang zároveň uviedol, že vláda bude pozorne sledovať vývoj zamestnanosti vo firmách vysoko závislých od trhu USA a zníži daň z pridanej hodnoty (DPH), pričom tak podporí najmä výrobný sektor, dopravu a stavebníctvo. Pre výrobný sektor zníži vláda DPH zo 16 % na 13 %. V prípade sektorov dopravy a stavebníctva DPH klesne z 10 % na 9 %.



Očakávané zníženie príjmov z daní a vyššie výdavky vlády sa odrazia aj na rozpočtovom schodku. Odhad rozpočtového deficitu na tento rok stanovilo čínske ministerstvo financií na 2,8 % hrubého domáceho produktu (HDP), zatiaľ čo v minulom roku stanovila vláda odhad deficitu na 2,6 % HDP. Aj v tomto prípade sa tak potvrdili predbežné informácie z polovice januára.