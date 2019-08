Čína stiahla zamestnancov Cathay Pacific, akcie sú na 10-ročnom minime

Čínsky úrad pre civilné letectvo (CAAC) vyzval aerolínie, aby zamestnanci, ktorí sa na protestoch zúčastnili, prípadne ich podporili, boli stiahnutí z letov smerujúcich do pevninskej Číny.

Peking/Hongkong 12. augusta (TASR) - Akcie hongkonských aerolínií Cathay Pacific Airways klesli na 10-ročné minimum potom, ako konflikt medzi Pekingom a demonštrantami v Hongkongu zasiahol aj leteckú spoločnosť.



Stále násilnejšie protesty, ktoré vypukli pred dvoma mesiacmi v dôsledku návrhu zákona umožňujúceho vydávanie hongkonských obyvateľov podozrivých zo spáchania trestných činov do pevninskej Číny, dostali Hongkong do najväčšej krízy za posledné desaťročia. Do problémov sa však dostala aj letecká spoločnosť Cathay Pacific, keďže niektorí z jej zamestnancov protesty v Hongkongu podporili.



Čínsky úrad pre civilné letectvo (CAAC) vyzval v piatok (9. 8.) aerolínie, aby zamestnanci, ktorí sa na protestoch zúčastnili, prípadne ich podporili, boli stiahnutí z letov smerujúcich do pevninskej Číny. Ako dôvod uviedol obavy o bezpečnosť. Spoločnosť zároveň bude musieť zverejňovať zoznamy pilotov a palubného personálu pri letoch do pevninskej Číny.



Aerolínie sa prispôsobili a predbežne suspendovali pilota zatknutého počas protestov. Zároveň prepustili dvoch členov pozemného personálu. Navyše oznámili, že "príliš radikálni" zamestnanci nebudú môcť do pevninskej Číny lietať.



Podľa analytikov tento vývoj, spolu s klesajúcim dopytom po leteckej doprave medzi pevninskou Čínou a Hongkongom, výrazne zhoršil situáciu leteckej spoločnosti. "Zákaz (pre zamestnancov) sa nedotkne iba letov do pevninskej Číny, ale môže zasiahnuť aj lety spoločnosti do Európy a čiastočne aj do USA, keďže aerolínie využívajú čínsky vzdušný priestor," povedal Andrew Lee, analytik spoločnosti Jefferies.



V reakcii na najnovší vývoj akcie Cathay Pacific klesli v pondelok na 9,82 hongkonského dolára (1,12 eura). To je najnižšia hodnota od októbra 2018 a takmer na úrovni, ktorú spoločnosť zaznamenala naposledy počas finančnej krízy v roku 2009.



(1 EUR = 8,7790 HKD)