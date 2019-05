Čína uvažuje pre nové clá o zrušení plánovaných rokovaní s USA

Agentúra Bloomberg s odvolaním na informované zdroje uviedla, že Peking uvažuje o posunutí obchodných rokovaní, ktoré sa mali začať v stredu (8. 5.).

Peking 6. mája (TASR) - Peking uvažuje po oznámení nových ciel na dovoz čínskych tovarov do USA o zrušení obchodných rokovaní, ktoré sa majú tento týždeň konať vo Washingtone. "Čína by nemala rokovať s pištoľou pri hlave," citoval v pondelok Wall Street Journal zdroj oboznámený so záležitosťou. Čína sa podľa zdroja zatiaľ nerozhodla, či bude pokračovať v obchodných rokovaniach s USA.



Hlavný vyjednávač a vicepremiér Liou Che mal odcestovať do Washingtonu so 100-člennou delegáciou. Čína dúfala, že sa nájde riešenie pokračujúcej obchodnej vojny s USA. Americký prezident Donald Trump však v nedeľu (5. 5.) nečakane oznámil, že zvyšuje clo na dovoz čínskych tovarov v hodnote 200 miliárd USD (179,29 miliardy eur) z 10 % na 25 %. Ako dôvod uviedol, že rokovania s Pekingom sú pomalé. Zvýšené clá majú začať platiť v piatok (10. 5.).



(1 EUR = 1,1155 USD)