Čína vracia USA úder a je v lepšej pozícii

Peking 23. marca (TASR) - Čína vracia USA úder. Oznámila zavedenie nových ciel na americké výrobky, vrátane importu bravčového mäsa. Čína je najväčším výrobcom, spotrebiteľom aj dovozcom bravčového mäsa na svete. Peking plánuje 25 % daň z dovozu tohto mäsa z USA, uviedlo v piatok čínske ministerstvo obchodu.



Čínsky útok na americké bravčové prišiel len niekoľko hodín po tom, čo americký prezident Donald Trump nariadil clá na množstvo čínskych výrobkov. Zdroje oboznámené so situáciou už minulý mesiac varovali, že Čína skúma vplyv reštrikcií na import sóje z USA, ktorá sa používa na kŕmenie viac ako 400 miliónov ošípaných v ázijskej krajine.



Analytici newyorskej investičnej banky Vertical Group uviedli, že americké bravčové mäso je "ľahký cieľ" pre Čínu. Vnútroštátne veľkoobchodné ceny bravčového mäsa v Čine klesli na najnižšiu úroveň od marca 2015 a ich zotavenie si vyžiada čas.



Čína v piatok oznámila, že uvažuje o zavedení ciel na americké výrobky vo výške 3 miliárd dolárov (2,43 miliardy eur) v reakcii na nové clá pre produkty z tejto ázijskej krajiny, ktoré vo štvrtok (22.2.) zverejnil prezident Trump.



Plány Pekingu v hodnote 3 miliárd USD ovplyvnia približne 2 % dovozu z USA do Číny. Ale clá Washingtonu ovplyvnia približne 10 % čínskeho importu v hodnote 50 miliárd USD.



Reštrikcie, ktoré plánuje Peking samotná Čína sotva zaregistruje. Dovoz bravčového mäsa z USA predstavoval v minulom roku iba 165.736 metrických ton, asi 13 % celkového dovozu bravčového do Číny a 0,3 % jeho spotreby, ktorá dosahuje približne 55 miliónov ton ročne.



Na dovoz ovocia, orechov, vína a etanolu z USA zavedie Peking clá vo výške 15 %, čo spolu predstavuje približne 1 miliardu USD. A rovnaké sadzby zavedie Čína aj na import hliníkového odpadu a oceľových rúr.



V dolárovom vyjadrení budú pravdepodobne najdôležitejšie obmedzenia na dovoz hliníka na recykláciu, ale vzhľadom na skutočnosť, že Čína sa pokúša zbaviť väčšiny dovozu neželezného odpadu, tak to zrejme len urýchli už prebiehajúci proces.



Ďalšími väčšími kategóriami dovozu sú sója, autá a autodiely, lietadlá a integrované obvody.



Hoci ide v dolároch o menšie sankcie ako zo strany USA, mieria na kľúčové odvetvia - poľnohospodárstvo a kovy, ktoré podporili obchodnú politiku prezidenta Donalda Trumpa.



Aj štrukturálne je Čína v silnejšej pozícii s vývozom do USA (mobilné telefóny, odevy, počítače, hračky), ktoré sú oveľa dominantnejšie ako v prípade amerického importu do Číny a priamo zasiahnu vrecká amerických spotrebiteľov.



(1 EUR = 1,2316 USD)