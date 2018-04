Čína vyzvala Európanov spojiť sily proti protekcionizmu USA

Spojené štáty sa podľa čínskeho veľvyslanca obracajú chrbtom k medzinárodne uznávaným pravidlám.

Brusel 6. apríla (TASR) - Čína vyzvala v piatok Európsku úniu (EÚ), aby "spoločne konali" proti protekcionizmu USA. Uviedla to belgická televízna stanica RTBF s upozornením, že k tejto výzve dochádza v čase, keď Peking a administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa čoraz častejšie hovoria o obchodnej vojne.



"Čína a Európska únia majú zodpovednosť za dodržiavanie mnohostranného obchodného poriadku založeného na pravidlách (...). Musíme konať spoločne," uviedol čínsky veľvyslanec pri EÚ Žang Ming vo vyhlásení proti americkému protekcionizmu. Podľa jeho slov je stabilný vzťah medzi EÚ a Čínou "cenným prínosom vo svete veľkých neistôt".



Čínsky veľvyslanec označil americké rozhodnutia o zavádzaní ciel na sériu výrobkov ako "typicky jednostranné a protekcionistické, ktoré vytvárajú veľmi zlý precedens". Zdôraznil, že Spojené štáty sa obracajú chrbtom k medzinárodne uznávaným pravidlám a varoval pred "návratom práva džungle" v medzinárodnom obchode.



"Ak sa tak stane, ovplyvní to záujmy všetkých vrátane tých v EÚ," upozornil.



Podľa jeho slov by Čína a EÚ ako hlavní členovia Svetovej obchodnej organizácie (WTO) mali zaujať jasný postoj proti praktikám protekcionizmu, spoločne ochraňovať mnohostranné pravidlá obchodného poriadku a udržať globálnu ekonomiku na zdravom a udržateľnom základe.



Hovorca Európskej komisie Daniel Rosario pred dvoma dňami na otázku novinárov o stupňujúcom sa obchodnom spore medzi Čínou a USA zdôraznil význam súladu obchodných rozhodnutí oboch krajín s pravidlami WTO.



"EÚ je presvedčená, že akékoľvek opatrenia by mali byť vždy prijímané v rámci WTO, ktorá poskytuje celý rad nástrojov na účinné riešenie obchodných sporov," uviedol v tejto súvislosti Rosario.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)