Obchodná vojna s Čínou výrazne zasiahla amerických farmárov. Preto Trump nariadil balík pomoci pre farmárov, ktorých sa to týka, v celkovej výške 16 miliárd USD.

Washington/Peking 5. augusta (TASR) - Čína zastavila dovoz poľnohospodárskych produktov z USA, uviedla agentúra Bloomberg s odvolaním sa na zdroje oboznámené so situáciou.



Vývoz agro produktov je veľmi citlivou záležitosťou pre amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý opakovane tvrdil, že na stretnutí s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom na samite skupiny G20 v júni zabezpečil veľké nákupy poľnohospodárskych produktov. Neskôr však obvinil Čínu, že neplní svoje sľuby, keď nezvýšila dovoz agro tovarov z USA. To bol takisto jeden z argumentov pre minulotýždňové zavedenie ciel vo výške 10 % na čínske tovary v celkovej hodnote 300 miliárd USD (270,12 miliardy eur).



