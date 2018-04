Čína zavedie odvetné clá na americké výrobky v hodnote 50 mld. USD

Celkovo plánuje Čína uvaliť clá na 106 výrobkov z USA, pričom dovozné clo by dosahovalo 25 %, teda rovnakú úroveň, akú plánujú v prípade čínskych produktov Spojené štáty.

Peking 4. apríla (TASR) - Obchodný spor medzi USA a Čínou naberá na intenzite. Potom, ako USA zverejnili zoznam čínskych produktov v celkovej hodnote okolo 50 miliárd USD (40,62 miliardy eur), ktoré by mohli spadať pod nové clá, čínske ministerstvo obchodu oznámilo, že Peking pripravuje zavedenie ciel na americké produkty v rovnakej hodnote.



Celkovo plánuje Čína uvaliť clá na 106 výrobkov z USA, pričom dovozné clo by dosahovalo 25 %, teda rovnakú úroveň, akú plánujú v prípade čínskych produktov Spojené štáty. K dotknutým americkým produktom by mali patriť výrobky ako autá, sója, chemikálie a lietadlá. Dodatočné dovozné clá by sa mali dotknúť aj výrobkov ako whisky, cigary, hovädzie mäso, pomarančová šťava, bavlna či niektoré výrobky z plastov. Termín vstupu ciel do platnosti oznámi Peking neskôr, všetko bude závisieť od toho, či Washington splní hrozby a uplatní clá na čínsky tovar.



Oznámenie Číny tak prichádza len pár hodín po tom, ako Spojené štáty zverejnili zoznam približne 1300 čínskych výrobkov v hodnote okolo 50 miliárd USD, ktoré by mohli spadať pod sankčné clá. Tie chce Washington uvaliť na Čínu za, ako tvrdí, krádež amerického duševného vlastníctva.



Čínske ministerstvo krok USA kritizovalo s tým, že ide o porušenie pravidiel svetového obchodu a "Peking bude chrániť svoje legitímne práva a záujmy". V tejto súvislosti uviedlo, že "Čína je pripravená prijať opatrenia v rovnakej intenzite a v rovnakom rozsahu voči americkým produktom, pričom ich oznámi už čoskoro".



Viaceré americké firmy, organizácie a dokonca aj členovia Trumpovej Republikánskej strany varujú, že clá na čínsky tovar iba poškodia amerických spotrebiteľov a prípadná obchodná vojna bude mať vážne následky pre ekonomiku.



(1 EUR = 1,2308 USD)