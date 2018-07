Čína znížila odhad dovozu sóje

Pre obchodný spor s USA počíta s nižším dopytom.

Peking 12. júla (TASR) - Čína zredukovala svoj odhad dovozu sójových bôbov v hospodárskom roku 2018/2019. Ako uviedla, vyššie ceny v dôsledku obchodného konfliktu s USA obmedzia dopyt, keďže farmári prechádzajú k alternatívnym prísadám do krmív.



Dovoz sójových bôbov v hospodárskom roku 2018/2019, ktorý sa začína 1. októbra, by mal podľa najnovšej správy čínskeho ministerstva poľnohospodárstva a záležitostí vidieka dosiahnuť 93,85 milióna ton. Minulý mesiac ešte ministerstvo počítalo s dovozom o 1,8 milióna ton (2 %) vyšším. Na porovnanie, v súčasnom hospodárskom roku by mala Čína doviesť 95,97 milióna ton sóje.



Čína od 6. júla zaviedla 25-% dovozné clá na tovar z USA v hodnote 34 miliárd USD (29,16 miliardy eur). Bola to odpoveď na dovozné clá, ktoré na čínske tovary v rovnakom objeme zaviedli Spojené štáty.