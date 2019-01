Čínska ekonomika spomaľuje, analytici čakajú slabší rast

Podľa čínskych médií provincia Che-nan, ktorá je domovom najväčšej továrne na iPhony na svete, teraz očakáva rast ekonomiky o 6,5 % namiesto o 7,5 %.

Peking 17. januára (TASR) - Čínska ekonomika v uplynulom kvartáli pravdepodobne rástla najpomalšie od globálnej finančnej krízy pred desiatimi rokmi. A viaceré regionálne čínske denníky v stredu (16. 1.) informovali, že osem z 12 čínskych provincií znížilo svoje rastové ciele v roku 2019. To signalizuje ďalšie ochladenie druhého najväčšieho svetového hospodárstva.



Predchádzajúce správy tvrdili, že čínska vláda plánuje znížiť svoj cieľ pre hospodársky rast z vlaňajších približne 6,5 % na 6 až 6,5 % v tomto roku. Je však možné, že ho zredukuje aj viac. Závisí to aj od výsledkov za 4. kvartál, ktoré Peking zverejní v pondelok 21. januára.



Analytici v najnovšom prieskume predpovedali Číne spomalenie rastu ekonomiky v 4. štvrťroku na 6,4 % zo 6,5 % v predchádzajúcom kvartáli. To by bolo jej najslabšie tempo od globálnej finančnej krízy a rovnaký rast ako na začiatku roka 2009. Dôvodom je pokles dopytu tak na domácom trhu, ako aj v zahraničí v dôsledku obchodného sporu so Spojenými štátmi.



V medzikvartálnom porovnaní sa rast čínskej ekonomiky v období október - december 2018 pravdepodobne znížil na 1,5 % z 1,6 % v predchádzajúcom období, domnievajú sa analytici.



V tomto 1. štvrťroku sa čínska ekonomika pravdepodobne ešte viac ochladí, keďže vývoz naďalej slabne. Čínska vláda síce prijala opatrenia na podporu hospodárstva, ale podľa analytikov potrvá nejaký čas, kým začnú prinášať výsledky.



Analytici odhadujú, že tempo rastu čínskej ekonomiky vlani kleslo na 6,6 % zo 6,9 % v roku 2017 a bolo tak najslabšie za 28 rokov. A v tomto roku predpovedajú jeho ďalšie zníženie na 6,3 %.