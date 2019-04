Čínska ekonomika v 1. štvrťroku rástla stabilným tempom

Hrubý domáci produkt (HDP) druhej najväčšej svetovej ekonomiky sa za tri mesiace do konca marca 2019 zvýšil medziročne o 6,4 %, rovnako ako v predchádzajúcom kvartáli.

Peking 17. apríla (TASR) - Čínska ekonomika v 1. štvrťroku prekonala odhady analytikov, keď namiesto spomalenia rástla stabilným tempom. Dôvodom bolo prudké zvýšenie priemyselnej produkcie. Aj spotrebiteľský dopyt vykázal známky zlepšenia.



Hrubý domáci produkt (HDP) druhej najväčšej svetovej ekonomiky sa za tri mesiace do konca marca 2019 zvýšil medziročne o 6,4 %, rovnako ako v predchádzajúcom kvartáli. Analytici pritom očakávali, že sa jeho rast spomalí na 6,3 %.



Pozitívne signály, ako napríklad zrýchlenie maloobchodných tržieb a investícií, vyvolávajú optimizmus, že Čína sa už možno začína stabilizovať. To zmierňuje obavy investorov zo spomaľovania globálnej ekonomiky.



Zdá sa, že opatrenia čínskej vlády na podporu ekonomiky sa už začínajú postupne premietať do jej výkonu, aj keď stále čelí tlakom.



Čínske hospodárstvo v 1. štvrťroku podporil prudký skok priemyselnej produkcie, ktorá v marci stúpla o 8,5 %, najstrmšie za 4,5 roka a viac, ako v predchádzajúcich dvoch mesiacoch, keď vzrástla o 5,3 %.



Aj vývoz z Číny sa v marci zvýšil viac, ako sa očakávalo, a to o 14,2 % po februárovom poklese. Ale za celý 1. kvartál stúpol len o 1,4 % a import sa znížil o 4,8 %.



Maloobchodné tržby vzrástli v marci o 8,7 % a prekonali odhady analytikov, ktorí počítali s ich zvýšením o 8,4 %. Tržby potiahol dopyt po domácich spotrebičoch, nábytku a stavebných materiáloch, čo poukazuje na silu čínskeho trhu rezidenčných nehnuteľností.



Ale predaj áut klesol aj v marci, a to o 4,4 % po znížení o 2,8 % v predchádzajúcom mesiaci.



Analytici však očakávajú, že sa pokles dopytu po autách v Číne zastaví a začne znova rásť.



Investície do fixných aktív sa v 1. kvartáli zvýšili o 6,3 %, čo je v súlade s odhadmi. A investície do nehnuteľností stúpli v prvých troch mesiacoch o 11,8 %.



Vláda v Pekingu si dala za cieľ dosiahnuť v roku 2019 hospodársky rast v pásme 6 - 6,5 %.



V medzikvartálnom porovnaní sa HDP Číny v období január - marec zvýšil o 1,4 % po náraste o 1,5 % v predchádzajúcich troch mesiacoch. Aj tento výsledok sa zhoduje s odhadmi.