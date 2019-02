Odevná značka Tom Tailor má problémy, chce ich prevziať čínska firma

Značka Tom Tailor, ktorá funguje od roku 1962, zápasí v poslednom období s problémami, ktoré jej spôsobujú zmeny v chovaní zákazníkov.

Berlín 19. februára (TASR) - Čínsky konglomerát Fosun International oznámil, že zvyšuje svoj podiel v nemeckej odevnej spoločnosti Tom Tailor nad 35 %. To zároveň znamená, že teraz musí podať povinnú ponuku na odkúpenie zvyšných akcií spoločnosti.



Firma Fosun v utorok uviedla, že kúpi nové akcie Tom Tailor po 2,26 eura a svoj podiel v nemeckej spoločnosti zvýši na 35,35 %. Prekoná tak 30-percentnú hranicu, pri ktorej podľa nemeckých zákonov musí podať povinnú ponuku na odkúpenie zvyšných akcií. Cena akcie 2,26 eura oceňuje firmu Tom Tailor na 96 miliónov eur.



Fosun tak postupne rozširuje svoj záber v európskom maloobchodnom sektore. Vlani získal kontrolu nad francúzskou značkou Lanvin, a potom aj nad rakúskym výrobcom luxusnej spodnej bielizne Wolford. Okrem toho vlastní podiel v talianskej pánskej odevnej značke Caruso.



Značka Tom Tailor, ktorá funguje od roku 1962, zápasí v poslednom období s problémami, ktoré jej spôsobujú zmeny v chovaní zákazníkov. Tí stále viac nakupujú obuv a odevy na internete. Cena akcií firmy od januára minulého roka klesla o vyše 80 %.



Fosun vstúpil do nemeckej odevnej firmy v roku 2014 a odvtedy podiel v nej postupne zvyšuje. V roku 2015 čínska firma kúpila aj nemeckú privátnu banku Hauck & Aufhäuser Privatbankiers za 210 miliónov eur.



V Nemecku však nástup Číňanov vyvoláva nervozitu. Vláda sa obáva, že Číňania skupovaním podnikov získajú prístup k citlivým technológiám. Diskusie o čínskych firmách a ich nástupe na nemecký trh sa rozprúdili najmä po tom, ako čínska firma Midea kúpila v roku 2016 výrobcu robotov Kuka. Následne minulý rok spoločnosť Geely nečakane kúpila takmer 10-percentný podiel v automobilke Daimler.



V decembri minulého roka preto v Nemecku prijali nové pravidlá v súvislosti s neeurópskymi investormi. Tie vláde umožnia preverovať kupujúcu (neeurópsku) firmu a prípadne aj zablokovať akvizíciu už pri podaní ponuky na menší podiel, než to bolo donedávna. Cieľom je zabrániť tomu, aby Číňania získali kontrolu nad citlivými nemeckými firmami a sektormi.