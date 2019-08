Čínska priemyselná produkcia v júli klesla na 17-ročné minimum

Najnovšie údaje zdôrazňujú narastajúce problémy druhej najväčšej svetovej ekonomiky, ktoré spôsobuje predovšetkým eskalácia obchodnej vojny s USA.

Peking 14. augusta (TASR) - Čínska priemyselná produkcia v júli klesla a bola najslabšia za 17 rokov. Takisto vývoj maloobchodných tržieb sklamal očakávania. Najnovšie údaje zdôrazňujú narastajúce problémy druhej najväčšej svetovej ekonomiky, ktoré spôsobuje predovšetkým eskalácia obchodnej vojny s USA. Medzi ďalšie negatívne faktory patrí slabý globálny dopyt a zhoršovanie situácie doma.



Priemyselná produkcia v júli medziročne stúpla o 4,8 % po zvýšení o 6,3 % v júni, uviedol čínsky štatistický úrad. Ekonómovia počítali so spomalením tempa rastu len na 6 %.



Maloobchodné tržby, ktoré dlho boli svetlým bodom pre čínsku ekonomiku, v júli vzrástli o 7,6 % po +9,8 % v predchádzajúcom mesiaci. Ekonómovia počítali so zvýšením o 8,6 %.



Investície do fixných aktív od januára do konca júla medziročne stúpli o 5,7 % po náraste o 5,8 % v prvých 6 mesiacoch tohto roka.



Medziročné tempo expanzie čínskej ekonomiky sa v 2. kvartáli spomalilo na 6,2 %, čo bolo najmenej za takmer tri desaťročia.